Помните необычайную историю вокруг супергеройского боевика DC «Лига справедливости»? СМИ сообщали, что в марте прошлого года у Зака Снайдера («Бэтмен против Супермена», «Человек из Стали»), тогдашнего режиссёра фильма, дочь покончила жизнь самоубийством. В апреле он ушёл с поста режиссёра, а позже на его место пригласили Джосса Уидона («Мстители 1-2»). Когда вышел фильм, фанаты DC обвинили Уидона в том, что он испортил «Лигу справедливости», и требовали от Warner Bros. показать первоначальный вариант картины.

Изменений было действительно много (мы очень подробно их разбирали), но совсем недавно СМИ рассказали, что на самом деле Зака Снайдера сняли с поста режиссёра ещё до суицида дочери — в конце января или начале февраля.

Первоначально этой информацией 10 марта поделился журналист Джош Дики у себя в твиттере. Дики ушёл из медиа и теперь смог обнародовать несколько любопытных фактов. Эти сведения подтвердил и редактор издания Collider. По его словам, в прошлом году он слышал от нескольких источников, что Снайдер снял «несмотрибельный» вариант фильма. Причём слово «несмотрибельный» использовали разные собеседники независимо друг от друга.

Почему никто не поделился этой информацией раньше? Потому что у Снайдера действительно была трагедия в семье. Она, может, и не была причиной, по которой он ушёл с поста режиссёра, но никто не хотел обвинять парня, который потерял ребёнка. Настоящая причина вообще значения не имеет — суть в том, что Снайдер ушёл, а Уидон пришёл. Мэтт Голдберг, редактор Collider

Эти сведения косвенно подтверждают слухи о том, что Зак Снайдер и его жена Дебора — она выступала продюсером фильма — могут потерять влияние на Киновселенную DC.

С «Лигой справедливости» связана и другая любопытная новость, касающаяся её монтажа. Не так давно в Сети стали появляться удалённые сцены и отрывки, которые не вошли в финальную версию фильма. Вот лишь некоторые из них:

Например, вот так должен был выглядеть в фильме чёрный костюм Супермена, о котором долгое время ходили слухи среди фанатов.

А вот и удалённая сцена с Альфредом, который увидел Супермена. Её отрывок нам показывали в трейлерах. Очень плохое качество:

А вот здесь можно взглянуть на съёмочную площадку «Лиги справедливости». В ролике много дополнительных кадров:

А вот так выглядела раскадровка одной из сцен от Зака Снайдера: