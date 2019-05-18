СМИ: злодеями в «Бэтмене» с Паттинсоном станут Пингвин и Женщина-кошка Кот-редактор 18.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Буквально вчера СМИ рассказывали, что одним из главных кандидатов на роль Бэтмена в грядущем фильме Мэтта Ривза стал Роберт Паттинсон. А уже сегодня The Hollywood Reporter с ссылкой источники сообщает некоторые детали о картине. По данным издания Тёмному рыцарю предстоит встретиться с Пингвином и Женщиной-кошкой. Один из источников утверждает, что всего злодеев будет аж шестеро! Больше подробностей об антагонистах нет — даже предварительного актёрского состава. А всё потому, что руководство WB ныне очень трепетно относится к кастингу и сценарию (поэтому Ривз до сих пор работает над сюжетом фильма). Компания рассматривает Бэтмена как свой самый значимый бренд и не хочет повторения истории с Беном Аффлеком. Студия планирует снять новую трилогию фильмов о защитнике Готэма. Читайте также Бен Аффлек о сценарии «Бэтмена»: «Мне он никогда не нравился» 04.03.2019 Актёр приоткрыл завесу тайны ухода с роли супергероя. Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Бэтмен: Тихо!» 14.05.2019 Релиз обещают летом. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: