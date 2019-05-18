Буквально вчера СМИ рассказывали, что одним из главных кандидатов на роль Бэтмена в грядущем фильме Мэтта Ривза стал Роберт Паттинсон. А уже сегодня The Hollywood Reporter с ссылкой источники сообщает некоторые детали о картине.

По данным издания Тёмному рыцарю предстоит встретиться с Пингвином и Женщиной-кошкой. Один из источников утверждает, что всего злодеев будет аж шестеро! Больше подробностей об антагонистах нет — даже предварительного актёрского состава.

А всё потому, что руководство WB ныне очень трепетно относится к кастингу и сценарию (поэтому Ривз до сих пор работает над сюжетом фильма). Компания рассматривает Бэтмена как свой самый значимый бренд и не хочет повторения истории с Беном Аффлеком. Студия планирует снять новую трилогию фильмов о защитнике Готэма.