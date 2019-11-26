Киностудия «Союзмультфильм» выпустит третью часть мультфильма про медвежонка Умку, сообщает «Российская газета». Премьера намечена на декабрь этого года, к 50-летнему юбилею самого первого мультфильма.

Генеральным спонсором новой части стала нефтяная компания «Роснефть», а выпуск поддержала Министерство культуры. Авторы отмечают, что для мультфильма специально записали новую песню.

Он станет логичным завершением трилогии об Умке. В первой части медвежонок познает мир, во второй — взрослеет и отправляется в странствие, в третьей — возвращается домой. Это — классическая модель трилогии: онтология, инициация и возвращение. Создание третьей серии мультфильма объясняется не только тем, что нужно помочь зрителю встретиться с полюбившимися персонажами советской мультипликации, но и необходимостью финального аккорда в неоконченной философской притче о белом медвежонке. из анонса «Союзмультфильма»

Первая часть вышла в 1969 году, а вторую, «Умка ищет друга», выпустили спустя год — правда, по сюжету Умка так и не встретился со своим другом. Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отмечает, что теперь этот эпизод наконец-то покажут.

Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы, наконец, узнаем, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища. И, конечно, в финале прозвучит песня — добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это будет замечательный подарок российским зрителям на Новый год. Юлиана Слащева

В 2018 «Союзмультфильм» начал выпускать продолжение мультфильмов «Трое в Простоквашино» (вышло уже больше 20 серий, они доступны на YouTube). А ранее киностудия объявила, что вернёт на экраны «Ну, погоди!» и мультфильмы про попугая Кешу.