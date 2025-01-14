Создатели Baldur’s Gate 3 скоро уйдут в радиомолчание





В комментарии к документальному фильму «От банкротства до Baldur's Gate» Винке отметил, что история еще не закончена , видимо, намекая на возросшие амбиции Larian.





Сейчас Larian занята сразу двумя масштабными RPG-проектами, которые не связаны с Baldur’s Gate. По заверениям Винке, в одном из будущих тайтлов будет узнаваться характерный почерк команды.





Что касается Baldur’s Gate 3, вскоре для нее ожидается релиз восьмого патча, который станет последним крупным обновлением игры.

Глава Larian Свен Винке заявил, что студия переключает все внимание на свою следующую игру. В обозримом будущем команда планирует уйти в радиомолчание.