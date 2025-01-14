Создатели Baldur’s Gate 3 скоро уйдут в радиомолчание

Глава Larian Свен Винке заявил, что студия переключает все внимание на свою следующую игру. В обозримом будущем команда планирует уйти в радиомолчание.
В комментарии к документальному фильму «От банкротства до Baldur's Gate» Винке отметил, что история еще не закончена, видимо, намекая на возросшие амбиции Larian.
Сейчас Larian занята сразу двумя масштабными RPG-проектами, которые не связаны с Baldur’s Gate. По заверениям Винке, в одном из будущих тайтлов будет узнаваться характерный почерк команды.
Что касается Baldur’s Gate 3, вскоре для нее ожидается релиз восьмого патча, который станет последним крупным обновлением игры.