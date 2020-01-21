В ноябре мы рассказывали о циклопических и невообразимых планах студии SpectreVision снять ещё пару фильмов по рассказам Лавкрафта, чтобы объединить их в единую киновселенную. На фоне выхода в прокат «Цвета из иных миров» с Николасом Кейджем режиссёр и продюсер картины Ричард Стэнли рассказал, как сейчас обстоят дела у кинокомпании. Если кратко, то всё хорошо.

Рад сообщить, что для SpectreVision, в целом, одобрили ещё две адаптации рассказов Лавкрафта, и сейчас мы готовимся к работе над «Ужасом Данвича». Мы будем его снимать отчасти в тех же декорациях, что и «Цвет из иных миров», действие развернётся в ближайшем будущем, в поражённом катастрофой округе Аркхем. Ричард Стэнли, режиссёр

Он также добавляет, что «Ужас Данвича» станет первым фильмом за много лет, когда в кадре появится Мискатоникский университет. В последний раз он фигурировал «Реаниматоре» Стюарта Гордона 1985 года. В фильме также будет фигурировать знаменитый Некрономикон, заявление Стэнли.

На третий проект студия пока что планы не раскрывает.

Финальный трейлер «Цвета из иных миров»

«Ужас Данвича» был опубликован в 1929 году. Рассказ посвящён загадочному монстру, запертому в амбаре, который растёт до тех пор, пока не вырывается на свободу.

В США «Цвет из иных миров» официально выходит 24 января. В России прокат намечен с 12 февраля.

SpectreVision — кинокомпания продюсеров Дэниела Ноа и Элайджи Вуда, которая специализируется на производстве хорроров. Ранее она выпустила «Мэнди» с Николасом Кейджем в главной роли.