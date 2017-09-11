Сервис Amazon заказал пилотный эпизод очень экстравагантного и жестокого сериала про супергероев по мотивам серии комиксов «Пацаны» (The Boys). Его написал Гарт Эннис, придумавший сатирический комикс о религии и Америке «Проповедник». В «Пацанах» Эннис вывернул наизнанку жанр супергероики и добавил в него «жести» — его супергерои хоть спасают мир, но зачастую склонны использовать свои суперсилы ради эгоистических побуждений.

В центре сюжета — элитное подразделение спецслужб, которое занимается слежкой за выдающимися супергероями и ликвидирует особо зарвавшихся ребят. Отряд возглавляет бывший спецназовец и психопат Билли Бучер. Он ненавидит самого могущественного супергероя в мире, поскольку тот изнасиловал его жену.

Экранизацией комикса займутся Сет Роген и Эван Голдберг с продюсером Нилом Морицем — ранее они же адаптировали «Проповедника» для телеэкранов. Теперь им будет помогать Эрик Крипке, который больше всего известен по первым пяти сезонам «Сверхъестественного».

Как только первый эпизод будет отснят, руководство канала примет решение, снимать дальше шоу или нет.