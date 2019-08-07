Продолжаем рассказывать о громких и интересных скидках на фантастические видеоигры в разных магазинах. И снова пополнение летней распродажи в PS Store — теперь в акции участвуют ещё больше новинок нынешнего года, включая новую часть файтинга Mortal Kombat, лавкрафтианский детектив The Sinking City, MMO-экшен The Division 2 и так далее. Полный список можно изучить на сайте блога PlayStation.

  • Бандл из второй части и Pre-Sequel мультиплеерного фантастического шутера Borderlands: The Handsome Collection359 рублей (скидка 92%).
  • Бандл из ремейков классических адвенчур времён первой PS1 Spyro™ + Crash Remastered2621 рубль (скидка 43%).
  • Полное издание Diablo III: Eternal Collection, включающее класс Некроманта и дополнение Reaper of Souls — 1159 рублей (скидка 71%).
  • LEGO-версия седьмого эпизода «Звёздных войн» LEGO Star Wars: Пробуждение силы899 рублей (скидка 68%).
  • Лавкрафтианский детектив в полуоткрытом мире The Sinking City2599 рублей (скидка 25%).
  • Базовое издание новой части файтинга Mortal Kombat 112899 рублей (скидка 27%)
  • Новая часть шутера с элементами выживания «Метро: Исход»1999 рублей (скидка 51%)
  • Стандартное издание многопользовательского шутера The Division 21999 рублей (скидка 51%)

Акция продлится до 22 августа. Ранее мы рассказывали про первую часть распродажи, на которой продаются со скидкой Persona 5, NieR: Automata, Resident Evil 2 и другие тайтлы.

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