На площадке CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание настольной ролевой игры «Приключения в Средиземье» — да, это игра в мире Толкина среди эльфов и хоббитов, в основе которой лежат правила знаменитой Dungeons & Dragons 5e.

Она сочетает лаконичный классовый подход «пятёрки» и атмосферные механики путешествий и влияния Порчи из игры The One Ring, другого проекта по вселенной Профессора той же команды (эта компания, к слову, выпустила и Warhammer Fantasy RolePlay 4). Действие «Приключений» разворачивается спустя пять лет после победы над Смаугом и Битвы пяти воинств, которую мы видели в фильме и читали в повести.

Тьма сгущается над Средиземьем. Это чувствуют не только воинственные и свободные люди, весёлые и хитрые хоббиты, прекрасные бессмертные эльфы, длиннобородые несокрушимые гномы и древние мудрые энты, но и разные злобные твари, затаившиеся в самых дальних и забытых уголков этого мира. В подземельях осмелели зеленокожие орки и гоблины, в лесах вышли на охоту смертоносные умные варги, в тенях деревьев и скал раскинули свои сети безжалостные гигантские пауки, в склепах и курганах зашевелились неупокоенные умертвия, а по дорогам и весям в поисках Кольца Всевластья уже рыщут призрачные тени давно забытых королей… Кто преградит им путь, если не вы?

Мы в своё время много рассказывали о Dungeons & Dragons, поэтому стоит уделить внимание отличиям новой игры. Прежде всего, все основные расы заменили 11 культур (человек из Минас Тирита отличается от человека из Озёрного города), вместо базовых классов — шесть альтернативных, почти без магических способностей. На место мировоззрений пришла механика Порчи, распространяемой силами тьмы. Ну а сам игровой процесс поделён на фазу приключений и фазу братства. Чтобы полноценно использовать новые правила, придётся опираться либо на OGL-версию, либо на грядущее «Руководство игрока по Dungeons & Dragons».

Издавать игру на русском будет «Пандора Бокс», которая ранее выпускала НРИ по «Звёздному пути» и «Мышиной Страже». Студия собирается выпустить и «Руководство игрока», и «Руководство Хранителя». Как и говорят названия, первая книга пригодится всем игрокам (она содержит правила по созданию персонажей, снаряжению и т.д.), а вторую следует читать только Хранителю (в ней приводится описание регионов, ключевых персонажей, сюжетов и так далее).

В рамках проекта можно приобрести отдельно «Книгу игрока» за 2290 рублей, либо в наборе с «Книгой Хранителя» за 4150 рублей. Для самых ярых поклонников доступен вариант «Набор хранителя знаний», который включает обе книги, приключение, листы персонажей и PDF-версии книг — он обойдётся в 6150 рублей. Дополнительно можно заказать игральные кости, приключение (590 рублей), игровой ламинированный мат (550 рублей), ширму Хранителя (990 рублей) и PDF-версии книг — каждая обойдётся в 890 рублей.

Физические книги обещают доставить к сентябрю 2020 года.