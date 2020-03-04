Производственная студия Джей Джей Абрамса Bad Robot объединит усилия с кинокомпанией Warner Bros. Pictures в работе над триллером с элементами сверхъестественного «Пинкертон» по сценарию Дэниела Кейси («Форсаж 9», соавтор «Кловерфилд, 10»). Куратором со стороны WB выступит Питер Додд.

Этот фильм станет первым проектом после пятилетней сделки за 250 миллионов долларов, в рамках которой Абрамс стал эксклюзивным партнёром WarnerMedia.

Создатели картины не раскрывают завязку «Пинкертона», но кое-какие подсказки нам даёт название. Национальное агентство Пинкертона было образовано Алланом Пинкертоном в 1850 году. Оно занималось военными и правительственными операции и стало знаменитым благодаря тому, что действовало в качестве службы безопасности Авраама Линкольна.

У Bad Robot большой послужной список — компания работала над сериалами «Остаться в живых», «В поле зрения» и «Мир Дикого Запада», а также фильмами серии «Кловерфилд», первыми двумя частями «Звёздного пути» (которые ставил Абрамс), тремя частями «Миссии невыполнима» и двумя эпизодами «Звёздных войн».