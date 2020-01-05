Обложку нового номера журнала Edge украсил тематический арт к грядущей видеоигре The Lord of the Rings: Gollum. Журналисты немного пообщались с разработчиками и поделились кое-какими подробностями.

Разработчики из Daedalic Entertainment описывают игру как «приключенческий стелс-экшен с интригующей механикой раздвоения личности, огромными уровнями и эстетикой, вдохновлённой черновиками самого Толкина».

Вероятно, авторы имеют в виду вот эти работы писателя:

Игру планируют выпустить ориентировочно в 2021-м для всех подходящих консолей и PC — по всей видимости, речь о консолях нового поколения вроде PlayStation 5 и Xbox Series.

Действие игры стартует в крепости Барад-дур, где Голлум находился в плену. Разработчики обещают показать много разных больших областей Средиземья, в каждой из которых игроков ждут несколько квестовых цепочек и много дружественных (и не очень) персонажей.