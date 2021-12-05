Titan Quest получила дополнение Eternal Embers в восточном сеттинге

THQ Nordic и Pieces Interactive выпустили четвёртое дополнение для Titan Quest под названием Eternal Embers, посвященное азиатской мифологии.

В состав Eternal Embers входят четыре акта и 15 дополнительных заданий, пройти её можно только на легендарном уровне сложности. Кроме того, сюжетная линия включает более 30 новых противников, дополнительные сюжетные главы, новые реликвии и амулеты, оружие и снаряжение и 7 видов снадобий. Также игрок сможет обрести одиннадцатое умение: возможность стать мастером Нейдана — мистическим алхимиком, использующим в бою зелья.

По сюжету легендарный император Яо призывает Героя на Восток, чтобы он одолел демонов, опустошающих страну. Прибывшему Герою его товарищам предстоит встретиться с Десятью солнцами и Королём драконов.