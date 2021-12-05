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    Titan Quest получила дополнение Eternal Embers в восточном сеттинге

    5 декабря 2021
    05.12.2021
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    THQ Nordic и Pieces Interactive выпустили четвёртое дополнение для Titan Quest под названием Eternal Embers, посвященное азиатской мифологии.

    В состав Eternal Embers входят четыре акта и 15 дополнительных заданий, пройти её можно только на легендарном уровне сложности. Кроме того, сюжетная линия включает более 30 новых противников, дополнительные сюжетные главы, новые реликвии и амулеты, оружие и снаряжение и 7 видов снадобий. Также игрок сможет обрести одиннадцатое умение: возможность стать мастером Нейдана — мистическим алхимиком, использующим в бою зелья.

    По сюжету легендарный император Яо призывает Героя на Восток, чтобы он одолел демонов, опустошающих страну. Прибывшему Герою его товарищам предстоит встретиться с Десятью солнцами и Королём драконов.

     

    Titan Quest: Eternal Embers уже доступен на PC, его стоимость в Steam — 649 рублей, но до 10 декабря его можно купить с 10%-ной скидкой.

    Titan Quest — это экшен-RPG игра в сеттинге древнегреческих мифов, которая вышла в 2006 году. Игра имеет три дополнения: Immortal Throne, Ragnarok и Atlantis.

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     Антон Минасов |  25.02.2021

    Каково сейчас играть в Titan Quest, Sacred и Path of Exile?

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