Популярный актёр Том Круз был бы не прочь сыграть в каком-либо супергеройском фильме. Об этом он обмолвился в недавнем интервью MTV на фестивале CinemaCon в рамках промо-кампании новой части «Миссия невыполнима».

За свою карьеру актёр снялся в десятках разных боевиков, в том числе и фантастических — например, в «Войне миров», «Обливионе» или «Грани будущего». Но ещё ни разу Том Круз не появился ни в одном супергеройском фильме какой-либо Киновселенной (или вне её). Впрочем, Итан Хант из серии «Миссия невыполнима» вполне мог бы посоревноваться с Клинтом Бартоном или Наташей Романофф.

Журналисты прямо спросили его, хотел бы он сыграть в подобном кино. И уточнили в шутку, не заманивал ли его Генри Кавилл, коллега по новой части «Миссии», во вселенную DC.

Всегда есть ещё одна вершина. Я никогда не скажу «нет», если найду этот проект для себя интересным, и если мне покажется, что зрителям захочется его увидеть, он покажется им увлекательным. И только если у меня будет ощущение, что я смогу внести в этот проект свой вклад.

Том Круз

А вот Генри Кавилл уже успел не только стать лицом грядущей Киновселенной DC, но и даже умереть разок на экране. И, конечно, попасть в потрясающую историю с «усами Супермена». Так что теперь ждём Тома Круза!

Читайте также

Фотожабы: все хотят увидеть Супермена с усами

Фотожабы: все хотят увидеть усатого Супермена

 25.07.2017

Как пересъёмки «Лиги Справедливости» вызвали бурную реакцию среди поклонников DC и Генри Кавилла.

«Лига справедливости»: как DC отказались от особого пути 1

«Лига справедливости»: обзор. DC отказались от особого пути

 16.11.2017

Новый фильм о команде супергероев — это типичный лёгкий и весёлый блокбастер без тени мрачности «Бэтмена против Супермена». И, возможно, это правильный путь для DC.

Чем запомнится «Лига справедливости»? Замазанными усами Супермена!

Чем запомнится «Лига справедливости»? «Замазанными» усами Супермена!

 17.11.2017

Компьютерная графика в фильме вышла не слишком удачной, и порой это бросается в глаза.

Что вырезали из «Лиги справедливости» и какие сцены переснял Джосс Уидон? 1

Что вырезали из «Лиги справедливости» и какие сцены переснял Джосс Уидон?

 20.11.2017

Супергеройский боевик DC сильно отличается от своей первоначальной версии. Рассказываем, как так получилось, куда делись сцены из трейлеров и стоит ли ждать режиссёрскую версию.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии