Популярный актёр Том Круз был бы не прочь сыграть в каком-либо супергеройском фильме. Об этом он обмолвился в недавнем интервью MTV на фестивале CinemaCon в рамках промо-кампании новой части «Миссия невыполнима».
За свою карьеру актёр снялся в десятках разных боевиков, в том числе и фантастических — например, в «Войне миров», «Обливионе» или «Грани будущего». Но ещё ни разу Том Круз не появился ни в одном супергеройском фильме какой-либо Киновселенной (или вне её). Впрочем, Итан Хант из серии «Миссия невыполнима» вполне мог бы посоревноваться с Клинтом Бартоном или Наташей Романофф.
Журналисты прямо спросили его, хотел бы он сыграть в подобном кино. И уточнили в шутку, не заманивал ли его Генри Кавилл, коллега по новой части «Миссии», во вселенную DC.
Всегда есть ещё одна вершина. Я никогда не скажу «нет», если найду этот проект для себя интересным, и если мне покажется, что зрителям захочется его увидеть, он покажется им увлекательным. И только если у меня будет ощущение, что я смогу внести в этот проект свой вклад.
Том Круз
А вот Генри Кавилл уже успел не только стать лицом грядущей Киновселенной DC, но и даже умереть разок на экране. И, конечно, попасть в потрясающую историю с «усами Супермена». Так что теперь ждём Тома Круза!
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