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Трейлер «Хищника: Планета смерти» намекает на появление Чужого?

Кот-император
22 июля 16:00
832
2 минуты на чтение
Вчера студия 20th Century (бывшая Fox) опубликовала трейлер будущего фильма Дэна Трахтенберга «Хищник: Планета смерти». И сразу же знатоки подметили в нём параллели со вселенной «Чужих», с которой вселенная «Хищника» нередко пересекалась и раньше. Самой очевидное: девушка Тиа в исполнении Эль Фаннинг — андроид (вернее, гиноид), созданный корпорацией «Вейланд-Ютани», той самой, которая создаёт андроидов в серии про Чужих и вечно ставит палки в колёса её героям. Более того: на её капсуле написано «Отдел биологического оружия» — именно этот отдел всегда пытался поймать Чужого и использовать его. А в нижней части капсулы виднеется надпись MU/TH/UR — название операционной системы корабля из самого первого «Чужого», отправившей экипаж «Ностромо» на роковую встречу с ксеноморфом. В этом фильме Тиа вынужденно сотрудничает с Деком — молодым и неопытным представителем народа Хищников, который охотится на «абсолютного хищника», которого «невозможно убить». В трейлере нам показывают множество крупных тварей, и с одной из них даже сражаются на шагоходе, что явно отсылает к финальной битве Рипли и королевы Чужих. Но само это определение очень подходит ксеноморфу, Чужому. Ранее режиссёр «Ромула» Феде Альварес сказал: «Лучший фильм про Чужого против Хищника — такой, в котором вы не знаете, что ксеноморф появится». Что ж, вполне возможно, именно такой фильм снял Дэн Трахтенберг! Глазастые зрители подметили и ещё одну интересную мелочь: шрамы на лице Тиа после аварии по ходу трейлера почти исчезают и остаются не там, где виднелись изначально. Возможно, конечно, ей как-то удалось восстановиться, или в начале показана сцена из финала фильма, с будущими шрамами. Но очень вероятно и что перед нами — два гиноида одной модели, подобно дуэту Дэвида и Уолтера в «Завете».

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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