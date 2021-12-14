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    Новости

    Трейлер казахского постапокалиптического мультсериала «Кенже қыз»

    14 декабря 2021
    14.12.2021
    1010
    0 минут на чтение
    Трейлер казахского постапокалиптического мультсериала «Кенже қыз»

    Поклонники анимации, обратите внимание! Студия Aday productions представляет трейлер казахского мультсериала «Кенже қыз» про девочку Айнур, которая должна победить демона Еркылыка в мире постапокалипсиса.

    Это история про Айнур. Одинокую девочку, ищущую дружбы, справедливости и признания. Она пытается обрести баланс среди традиционного закостенелого мира взрослых
    и хаотичной опасности свободы в дикой природе. Желая впечатлить игнорирующих её старших братьев, Айнур освобождает демона Еркылыка — хитрого, непредсказуемого и сильного злодея. Теперь ей предстоит пуститься в рискованное путешествие, с целью заточить древнее зло раньше, чем оно наберётся сил и станет несокрушимым.

    Подробнее о проекте рассказано на сайте. Создатели отмечают, что в их постапокалиптическом мире сливаются биомеханика, магия и научная фантастика. В комментариях мультсериал уже сравнили с «Самураем Джеком»!

    Недавно студия представляла работу на фестивале ShortAnimaDoc. Детальнее о работе можно почитать в инстаграме студии.

    Выход намечен на весну.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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