Трейлер казахского постапокалиптического мультсериала «Кенже қыз»

Поклонники анимации, обратите внимание! Студия Aday productions представляет трейлер казахского мультсериала «Кенже қыз» про девочку Айнур, которая должна победить демона Еркылыка в мире постапокалипсиса.
Это история про Айнур. Одинокую девочку, ищущую дружбы, справедливости и признания. Она пытается обрести баланс среди традиционного закостенелого мира взрослых
и хаотичной опасности свободы в дикой природе. Желая впечатлить игнорирующих её старших братьев, Айнур освобождает демона Еркылыка — хитрого, непредсказуемого и сильного злодея. Теперь ей предстоит пуститься в рискованное путешествие, с целью заточить древнее зло раньше, чем оно наберётся сил и станет несокрушимым.
Подробнее о проекте рассказано на сайте. Создатели отмечают, что в их постапокалиптическом мире сливаются биомеханика, магия и научная фантастика. В комментариях мультсериал уже сравнили с «Самураем Джеком»!
Недавно студия представляла работу на фестивале ShortAnimaDoc. Детальнее о работе можно почитать в инстаграме студии.
Выход намечен на весну.
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