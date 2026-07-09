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«Трудно быть богом»: первое видео нового сериала по мотивам Стругацких показывает отличия от книги

Кот-император
9 июля 11:22
1239
1 минута на чтение
Стриминг Wink выпустил первый тизер сериала «Трудно быть богом» по мотивам классической повести братьев Стругацких.
Это история о далёкой планете, переживающей своё средневековье. Агенты Земли будущего тайно внедряются в общество этой планеты, чтобы изучить его и незаметно направлять в сторону прогресса. Один из таких агентов — дон Румата, внедрившийся ко двору короля в государстве Арканар.
Сериал явно будет заметно отличаться от книг. Так, судя по тизеру, в нём земляне действуют гораздо более открыто, прямо влияют на развитие планеты и пользуются огнестрельным оружием. А по ранее заявленному сюжету Румата будет разыскивать в Арканаре своего пропавшего отца.
В главной роли Александар Радойчич, в других ролях Сергей Безруков,Никита Кологривый и Фёдор Бондарчук. Дата премьеры пока не объявлена.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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