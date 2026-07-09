«Трудно быть богом»: первое видео нового сериала по мотивам Стругацких показывает отличия от книги

Стриминг Wink выпустил первый тизер сериала «Трудно быть богом» по мотивам классической повести братьев Стругацких.

Это история о далёкой планете, переживающей своё средневековье. Агенты Земли будущего тайно внедряются в общество этой планеты, чтобы изучить его и незаметно направлять в сторону прогресса. Один из таких агентов — дон Румата, внедрившийся ко двору короля в государстве Арканар.

Сериал явно будет заметно отличаться от книг. Так, судя по тизеру, в нём земляне действуют гораздо более открыто, прямо влияют на развитие планеты и пользуются огнестрельным оружием. А по ранее заявленному сюжету Румата будет разыскивать в Арканаре своего пропавшего отца.

В главной роли Александар Радойчич, в других ролях Сергей Безруков, Никита Кологривый и Фёдор Бондарчук. Дата премьеры пока не объявлена.

Читайте также Какие российские сериалы выйдут в 2026 году? Фантастика по Стругацким и не только Александр Гагинский 15.01.2026 50219 Возвращение Мак Сима и в Арканар.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.