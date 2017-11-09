Помните недавнюю «Мумию» с Томом Крузом и Софией Бутеллой? Студия Universal ещё до выхода фильма в прокат объявила, что перед нами — первый фильм грядущей киновселенной, которая будет посвящена классическим монстрам из старых фильмов ужасов. Однако грандиозные планы под угрозой — из проекта ушли руководители в лице продюсеров Алекса Куртцмана и Криса Моргана. И это ещё не все плохие новости для «Тёмной вселенной», сообщает издание The Hollywood Reporter.

У Куртцмана контракт с Universal истёк в сентябре, и продюсер не стал его продлять. Вместо этого он планирует уделять больше внимания сериалам на CBS, в том числе Star Trek: Discovery. А Морган возвращается к франшизе «Форсаж» — он будет писать сценарий спин-оффа для Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтэма.

Казалось бы, потеря продюсеров — ещё не повод ставить крест на франшизе. Но 6 ноября студия заморозила фильм«Невеста Франкенштейна», который должен был снимать режиссёр Билл Кондон («Красавица и Чудовище»). По сведениям издания, вся проблема в сценарии — он до сих пор не готов, хотя фильм планировали начать снимать в 2018 году. Лента лишилась даты премьеры и не исключено, что режиссёра отстранят от фильма.

Кроме того, издание подчёркивает, что сборы «Мумии» тоже могут повлиять на будущее франшизы. На первый взгляд, фильм окупился в прокате: при бюджете в 125 миллионов долларов фильм он собрал больше 400 миллионов. Однако мы не знаем, сколько было потрачено на маркетинг, и ходят слухи, что цифры бюджета сильно занижены.

Сейчас Universal рассматривает иной вариант развития франшизы. Студия хочет дать больше независимости режиссёрам и продюсерам, а грядущие фильмы не будут жёстко связаны единой вселенной. Но пока в Universal ищут новых руководителей проекта.

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