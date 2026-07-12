«У людей странные представления о Древнем мире». Кристофер Нолан ответил на критику «Одиссеи»

У людей обычно странные представления о Древнем мире, и есть немало культурных предрассудков — например, считать его возвышенным, поскольку он старый. Но если обратиться к поэме, вы обнаружите, что она вполне земная, приземлённая и доступная. Так что, при создании вселенной фильма — и я об этом сказал актёрам — я старался строить её вокруг этого, чтобы она ощущалась свежей для современной аудитории, и избавиться от этих стереотипов.