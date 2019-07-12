«У тебя есть выбор»: трейлер НФ-сериала Another Life с Кэти Сэкхофф в главной роли

Netflix опубликовал расширенный трейлер научно-фантастической новинки — сериала «Другая жизнь» Another Life с Кэти Сэкхофф («Звёздный крейсер «Галактика», «Риддик») в главной роли. Новый ролик, в отличие от старого, посвящён уже не коридорам на корабле, а космосу и путешествиям к другим планетам. Выглядит эффектно.

Действие сериала разворачивается в недалёком будущем. Землю посещает странный инопланетный корабль. Коммандер Нико Брекридж решает организовать первую межзвёздную миссию к планете, которой принадлежит необычное судно. Вместе с тем, муж Нико берёт на себя организацию первого контакта с кораблём. В пути коммандер и её экипаж посещают разные планеты и даже сталкиваются с внеземной жизнью.

Все эпизоды первого сезона выйдут 25 июля.