«У тебя есть выбор»: трейлер НФ-сериала Another Life с Кэти Сэкхофф в главной роли

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Netflix опубликовал расширенный трейлер научно-фантастической новинки — сериала «Другая жизнь» Another Life с Кэти Сэкхофф («Звёздный крейсер «Галактика», «Риддик») в главной роли. Новый ролик, в отличие от старого, посвящён уже не коридорам на корабле, а космосу и путешествиям к другим планетам. Выглядит эффектно.

Действие сериала разворачивается в недалёком будущем. Землю посещает странный инопланетный корабль. Коммандер Нико Брекридж решает организовать первую межзвёздную миссию к планете, которой принадлежит необычное судно. Вместе с тем, муж Нико берёт на себя организацию первого контакта с кораблём. В пути коммандер и её экипаж посещают разные планеты и даже сталкиваются с внеземной жизнью.

Все эпизоды первого сезона выйдут 25 июля.

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Возвращаются «Очень странные дела», завершаются «Кайфоломы» и стартует брутальная антисупергероика. А ещё — мультсериалы про подростков, фэнтези от «Сидаба» и два таинственных космических сериала без трейлеров.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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