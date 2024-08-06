В 2025 году выйдет новый взрослый мультсериал от создателя «Коня БоДжека»

Создатель «Коня БоДжека» Рафаэль Боб-Ваксберг на 10 годовщину мультсериала объявил, что занимается новым анимационным сериалом для взрослых от Netflix под названием «Короче говоря» (или Long Story Short в оригинале).
Производством займутся компания Tornante Company Майкла Эйснера и анимационная студия ShadowMachine, которые принимали участие в создании «Коня БоДжека».
Мультсериал расскажет о жизни семьи на протяжении долгого времени — с общей историей, внутренними шутками и старыми ранами.
Премьера «Короче говоря» состоится в 2025 году.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.