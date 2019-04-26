Google и Marvel Studios запустили промо-акцию, которая позволяет почувствовать себя Танос из фильмов Marvel. Если в строке поисковика ввести «Перчатка бесконечности», «Танос», «Thanos» и тому подобные слова, связанные с Безумным титаном, то в справа появится значок самой Перчатки. Нажмёте на неё — и случайным образом сотрёте половину поисковой выдачи!

В Google появилась «пасхалка» с Перчаткой бесконечности — она стирает половину выдачи! 1

Четвёртая часть «Мстителей» выйдет в российский прокат уже в этот понедельник, 29 апреля. Но опасайтесь спойлеров — пиратам из Китая уже удалось выложить «экранку» в сеть.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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