Google и Marvel Studios запустили промо-акцию, которая позволяет почувствовать себя Танос из фильмов Marvel. Если в строке поисковика ввести «Перчатка бесконечности», «Танос», «Thanos» и тому подобные слова, связанные с Безумным титаном, то в справа появится значок самой Перчатки. Нажмёте на неё — и случайным образом сотрёте половину поисковой выдачи!

Четвёртая часть «Мстителей» выйдет в российский прокат уже в этот понедельник, 29 апреля. Но опасайтесь спойлеров — пиратам из Китая уже удалось выложить «экранку» в сеть.