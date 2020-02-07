В комиксе по «Звёздным войнам» показали якобы живую Падме. Вот почему это ничего не значит

В 2020-м у издательства Marvel стартовала новая серия комиксов по «Звёздным Войнам» — Darth Vader. Это уже третья серия комиксов нового канона про главного злодея вселенной, на этот раз ею занимается сценарист Грег Пак.

События первого выпуска разворачиваются после пятого эпизода фильма. Дарта Вейдера настигают воспоминания о прошлом и былой любви, он посещает знакомые места — Татуин и Корусант, где посещает апартаменты Падме Амидалы.

А вот в самом конце, на планете Вендакса владыка ситх встречает… будто бы саму Падме, вооружённую бластером!

Подобный поворот событий вызвал резонанс в социальных сетях и СМИ. Даже крупные издания вроде THR и Bleeding Cool начали публиковать материалы, посвящённые твисту — с заголовками вроде «шокирующие открытия» и «удар по канону».

Да, мы пока не знаем, что именно скрывается за этим сюжетным поворотом. Но даже тривиальных объяснений у него может быть несколько: от появления служанки-двойника Сабе до использования клона и очередного видения Силы. Так что про якобы «воскрешение известного персонажа» стоит забыть.

Грег Пак — не первый автор комиксов, прибегающий к подобному клиффхенгеру для привлечения внимания СМИ. Например, к такому приёму можно отнести знаменитое «Хайль, Гидра!» от Кэпа в комиксах Marvel (май 2016-го). А в «Звёздных войнах» вспоминается якобы жена Хана Соло по имени Сана Старрос (появилась в комиксе 2015-го), которая действительно себя считала супругой контрабандиста. Ну и, разумеется, не стоит забывать про пресловутого отца Дарта Вейдера — его нам якобы показала Сила. Позднее эту информацию пояснил член Сюжетной группы.