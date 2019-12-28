В декабре 2018 года вышел 25-й выпуск серии комиксов «Дарт Вейдер» по «Звёздным войнам». Кадры из него, что называется, взорвали Сеть — поклонники и СМИ (и мы в том числе, пусть и с оговоркой) писали, что наконец-то нам показали, кто всё это время был отцом Энакина.
На самом деле, разумеется, всё было не так. И теперь эту информацию подтвердил участник сюжетной группы Мэтт Мартин.
https://twitter.com/CultureCrave/status/1208880844066017280?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1208880844066017280&ref_url=https%3A%2F%2Fgeektyrant.com%2Fnews%2Fstar-wars-comic-writers-debunk-theory-that-palpatine-created-anakin
Участник творческой команды Lucasfilm Мэтт Мартин вновь повторяет, что Палпатин не создавал Энакина при помощи Силы. «Всё эти образы были в голове Энакина. Я точно могу вам сказать, как тот, кто работал над комиксов, это на 100% неверный вывод».
Если прочесть этот выпуск, то можно увидеть множество разных образов прошлого, что терзают Вейдера — и всё это лишь видения, он не дрался с джедаями вновь и не встречался вновь с Асокой Тано.
В комментариях засомневались, что Мартин может говорить за авторов комикса, однако он пояснил, что соблюдение сюжетов — это часть его работы:
It’s part of my job to ensure the stories are aligned with the overall vision of Star Wars. If the intention was to make a direct connection between Palps and Anakin’s birth, I would have had it removed.
— Matt Martin (@missingwords) December 23, 2019
Я читал эту серию комиксов. В нём Сила играется с Вейдером так же, как это было показано в «Войне клонов» на Мортисе. Это могло и не быть его выбором в данной ситуации. Мартин может и работал над комиксом, но он не числится автором, это не его история. / Часть моей работы — сохранять единство историй и видения «Звёздных войн». Если бы сюжет устанавливал прямую связь между Палпатином и рождением Энакином, то я бы его убрал.
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