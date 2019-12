В декабре 2018 года вышел 25-й выпуск серии комиксов «Дарт Вейдер» по «Звёздным войнам». Кадры из него, что называется, взорвали Сеть — поклонники и СМИ (и мы в том числе, пусть и с оговоркой) писали, что наконец-то нам показали, кто всё это время был отцом Энакина.

На самом деле, разумеется, всё было не так. И теперь эту информацию подтвердил участник сюжетной группы Мэтт Мартин.

Участник творческой команды Lucasfilm Мэтт Мартин вновь повторяет, что Палпатин не создавал Энакина при помощи Силы. «Всё эти образы были в голове Энакина. Я точно могу вам сказать, как тот, кто работал над комиксов, это на 100% неверный вывод».

Если прочесть этот выпуск, то можно увидеть множество разных образов прошлого, что терзают Вейдера — и всё это лишь видения, он не дрался с джедаями вновь и не встречался вновь с Асокой Тано.

В комментариях засомневались, что Мартин может говорить за авторов комикса, однако он пояснил, что соблюдение сюжетов — это часть его работы:

It’s part of my job to ensure the stories are aligned with the overall vision of Star Wars. If the intention was to make a direct connection between Palps and Anakin’s birth, I would have had it removed.

