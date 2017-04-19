Недавно мы рассказывали, что режиссёр Джосс Уидон, снявший для Marvel обе части «Мстителей», «переметнулся» к студии Warner Bros. Он готов поставить сольный фильм о супергероине Бэтгёрл для DC.

Многие фанаты задавались вопросом, мол, как же так, что скажут в студии Marvel о «перебежчике»? Кевин Файги, глава Marvel Studios, рассказал журналистам, как прошёл их разговор с режиссёром.

Он позвонил мне несколько месяцев назад, хотя и не был обязан. Очень милый поступок с его стороны. Мы его всячески поддерживаем, хотим, чтобы «Бэтгёрл» Джосса Уидона получилась классной. Глава Marvel Studios Кевин Файги

Файги также сообщил некоторые подробности о будущих фильмах Marvel. Например, вспомнил о модном нынче рейтинге R в супергероике. По его словам, Marvel не планируют снимать фильмы с таким рейтингом, поскольку они ищут другие пути развития. Файги считает, что успех «Дэдпула» заключается в разрушении четвёртой стены, а «Логана» — в концовке.

Я считаю, что оба этих фильма берут не рейтингом R, а рисками, на которые пошли их создатели, шансами, которыми они воспользовались, и границами, которые они раздвинули. Глава Marvel Studios Кевин Файги

Файги также спросили о новой роли Джоша Бролина. В киновселенной Marvel этот актёр воплощает суперзлодея Таноса, но недавно стало известно, что он сыграет Кейбла в сиквеле «Дэдпула».

​В наших контрактах не указывается, какие роли могут или не могут играть актёры. Индиана Джонс и Хан Соло — это один человек, и это никогда не было проблемой. Я думаю, что Танос и Кейбл — два очень непохожих персонажа. Глава Marvel Studios Кевин Файги

Журналисты поинтересовались и новостями со съёмочной площадки «Стражей галактики 3». Джеймс Ганн, режиссёр обеих частей, рассказал, что поставит и третью. Файги считает, что Marvel Studios стоит продолжать сотрудничество с режиссёром.

Мне кажется, именно Джеймс удивительно хорошо понимает этих персонажей и этот космический мир. Так что,я думаю, он легко мог бы руководить созданием историй о них и после части 3. Полагаю, у него будут появляться всё новые и новые идеи, и это круто. Все наши ключевые сценаристы и режиссёры в курсе того, чем заняты другие, и способны внести вклад в разные проекты. Глава Marvel Studios Кевин Файги