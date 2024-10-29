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В сериале «Фонари» сыграет звезда «Подпольной империи»
Андрей Квасков
31 октября 14:29
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Сериал про Зеленых Фонарей продолжает обрастать новыми звездами. Variety сообщило, что в шоу сыграет лауреат премии «Эмми» Келли Макдональд.

Актриса известна по роли Дианы в фильме «На игле», Мериды в «Храбром сердце» и Маргарет Шредер в сериале «Подпольная империя».

В «Фонарях» Макдональд сыграет роль шерифа Керри, которая глубоко предана своей семье и городу. Ее стойкость, сформированная сложным прошлым, помогает ей, когда секреты начинают всплывать на поверхность.

Сюжет посвятят Джордану, легендарному члену Корпуса Зеленых Фонарей, который будет наставлять юного Стюарта. Два межгалактических полицейских окажутся втянутыми в темную земную тайну, расследуя убийство в американской глубинке.

Даты выхода у шоу пока нет. Главные роли в шоу исполнят Аарон Пьер и Кайл Чендлер.

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Андрей Квасков
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