В сериале «Фонари» сыграет звезда «Подпольной империи»





Актриса известна по роли Дианы в фильме «На игле», Мериды в «Храбром сердце» и Маргарет Шредер в сериале «Подпольная империя».





В «Фонарях» Макдональд сыграет роль шерифа Керри, которая глубоко предана своей семье и городу. Ее стойкость, сформированная сложным прошлым, помогает ей, когда секреты начинают всплывать на поверхность.





Сюжет посвятят Джордану, легендарному члену Корпуса Зеленых Фонарей, который будет наставлять юного Стюарта. Два межгалактических полицейских окажутся втянутыми в темную земную тайну, расследуя убийство в американской глубинке.





Главные роли в шоу исполнят Аарон Пьер и Кайл Чендлер . Даты выхода у шоу пока нет.

Сериал про Зеленых Фонарей продолжает обрастать новыми звездами. Variety сообщило, что в шоу сыграет лауреат премии «Эмми» Келли Макдональд.