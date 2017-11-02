В Сеть утекли фотографии со съёмок «Мстителей 4». Что на них разглядели?

В Сеть утекли фотографии со съёмок «Мстителей 4». Что на них разглядели?

В августе 2017 года стартовали съёмки супергеройского блокбастера Marvel «Мстители 4». Эта картина подведёт черту под событиями всей франшизы и расскажет о последствиях Войны бесконечности с Таносом.

Мы уже знаем, что на съёмки картины зовут массовку, которая будет играть толпу на похоронах одного из главных персонажей. Но на этом неожиданности не заканчиваются.

Здесь мы пытаемся угадать Кто умрёт в «Мстителях 4»? Ходят слухи, что в будущем фильме состоятся похороны одного из главных героев. Давайте прикинем, кого Marvel могут убить и почему.

Недавно в Сеть утекли фотографии со съёмочной площадки «Мстителей 4» с некоторыми главными героями. В первую очередь бросается в глаза, что Тор вернулся к своей старой причёске. Присмотревшись повнимательнее, можно увидеть, что и он, и Старк одеты в костюмы из финала самой первой части «Мстителей». Локи так вообще в наручниках и наморднике — по всей видимости, перед нами сцена, когда Локи пленили за его бесчинства.

По всей видимости, перед нами флэшбек. Нам снова покажут сцены из первой части, но для чего? Похоже, создатели фильма планируют продемонстрировать эти же события с другой точки зрения или обратить внимание зрителей на какие-то важные сюжетные связки.

Кроме того, фотографам также удалось поймать актёра Роберта Дауни-младшего в образе Старка, но при весьма необычных обстоятельствах. Кадры с актёром в чёрной футболке могут относиться к сценам всё того же флэшбека, но что делает Старк в костюме Щ.И.Т.’а? И неужто Халк окажется живее всех живых после боя с Таносом?

Есть ещё одно подтверждение, что в четвёртой части «Мстителей» уделят внимание прошлым событиям. Актриса Хейли Этвелл опубликовала фотографию вместе с актёром Домиником Купером и подписала её «Говард Старк». Похоже, мы снова увидим Пегги Картер на больших экранах!

Found this hunk of a hairdo #HowardStark A post shared by Hayley Atwell (@wellhayley) on Oct 27, 2017 at 6:38am PDT

Все эти фотографии подводят к какому-то важному событию, которое повлияло на всю эпоху супергероев в Киновселенной Marvel. Речь может идти или о флэшбеках, в которых нам приоткроют завесу тайны, или даже о путешествии во времени. Мы ведь уже видели, что Камень времени Доктора Стрэнджа (Око Агамотто) может контролировать время — так почему бы Таносу не отправиться в прошлое и не прикончить всех супергероев там, заодно переписав почти все события?

Другая популярная теория гласит, что в «Мстителях 4» появятся скруллы — инопланетная раса, способная принимать облик кого угодно. Что, если некоторые известные персонажи всё это время были скруллами?