Печальные новости. На 86-м году жизни скончался Марк Захаров — прославленный советский режиссёр театра и кино. Он умер после продолжительной болезни, у него произошло воспаление лёгких, сообщил РБК с ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

После продолжительной болезни. У него было второе воспаление легких. Марк Варшавер, директор театра «Ленком»

Захаров снял замечательные сказочные притчи — «Обыкновенное чудо», «Убить дракона», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Дом, который построил Свифт». В его руках сказочные сюжеты и персонажи превращались в философские истории и образы.

Все мы, даже родившиеся много лет спустя, во многом выросли на фильмах Захарова. Сегодня подходящий день, чтобы пересмотреть их.