Видео: Comic Con и «Игромир» глазами настольщика

Наши коллеги из Hobby World опубликовали новый ролик — 25-минутное видео посвящено «Комик Кону» и «Игромиру» глазами настольщика. Ведущий Семён Пыхтеев походил по фестивалю, посетил несколько стендов, пообщался с Ником Перумовым, ознакомился с настолкой Warhammer: Beastgrave и узнал, во что теперь из настольных игр будет играть Мадс Миккельсен!

00:32 – Warhammer: Beastgrave. Первыми эту новинку смогли опробовать посетители фестивалей.

01:40 – Мерчендайз по фандомам.

03:32 – Аллея художников. Интервью и ништяки для художников. Кстати, нам тоже сделали подарок! Читайте в конце описания, как принять участие в его розыгрыше!

09:06 – Тэд Стоунс, аниматор, сценарист, режиссёр и создатель «Чёрного плаща». Интервью.

11:27 – Фотозоны.

12:03 – Печатная продукция.

13:22 – Фабрики – рабочим, земли – крестьянам, кодексы – Хоббитам!

14:34 – Прячемся от толпы и чаёвничаем за стендом MegaDrive.

14:53 – Ник Перумов. Интервью.

18:50 – Гений и 50 оттенков очереди.

19:28 – Косплееры. Интервью и ништяки.

22:08 – Cyberpunk 2077. Потому что нельзя пройти мимо.

22:57 – Hobby Games.

24:29 – Во что теперь играет Мадс Миккельсен.

А за лучший комментарий свою любимую породу котиков участники могут выиграть комикс «Кошки-мышки» Евгения Федотова!