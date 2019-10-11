Видео: Comic Con и «Игромир» глазами настольщика

Наши коллеги из Hobby World опубликовали новый ролик — 25-минутное видео посвящено «Комик Кону» и «Игромиру» глазами настольщика. Ведущий Семён Пыхтеев походил по фестивалю, посетил несколько стендов, пообщался с Ником Перумовым, ознакомился с настолкой Warhammer: Beastgrave и узнал, во что теперь из настольных игр будет играть Мадс Миккельсен!
- 00:32 – Warhammer: Beastgrave. Первыми эту новинку смогли опробовать посетители фестивалей.
- 01:40 – Мерчендайз по фандомам.
- 03:32 – Аллея художников. Интервью и ништяки для художников. Кстати, нам тоже сделали подарок! Читайте в конце описания, как принять участие в его розыгрыше!
- 09:06 – Тэд Стоунс, аниматор, сценарист, режиссёр и создатель «Чёрного плаща». Интервью.
- 11:27 – Фотозоны.
- 12:03 – Печатная продукция.
- 13:22 – Фабрики – рабочим, земли – крестьянам, кодексы – Хоббитам!
- 14:34 – Прячемся от толпы и чаёвничаем за стендом MegaDrive.
- 14:53 – Ник Перумов. Интервью.
- 18:50 – Гений и 50 оттенков очереди.
- 19:28 – Косплееры. Интервью и ништяки.
- 22:08 – Cyberpunk 2077. Потому что нельзя пройти мимо.
- 22:57 – Hobby Games.
- 24:29 – Во что теперь играет Мадс Миккельсен.
А за лучший комментарий свою любимую породу котиков участники могут выиграть комикс «Кошки-мышки» Евгения Федотова!
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