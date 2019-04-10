Видео: настольные воплощения «Игры престолов»

Наши коллеги из Hobby World продолжают развивать видеоформат. В новом выпуске BoardGames Video они рассказывают о настольных воплощениях «Игры престолов», а также делятся пятью фактами о мире Джорджа Мартина.

Кроме того, они запускают новый конкурс, посвящённый сериалу. До 23 апреля в комментариях к видео принимаются ответы на вопрос «Какой персонаж займёт Железный трон по итогам шоу?». После завершения сезона победителя выберут среди всех подписчиков, угадавших правильный ответ. Среди них разыграют настольную «Игру престолов» со всеми дополнениями.