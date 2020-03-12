Видео: новости настольных игр издательства Hobby World

Наши коллеги из Hobby World выпустили новое видео — на этот раз посвящённое новостям настольных игр издательства.

Ведущий Семён Пыхтеев рассказал о уже вышедших играх и книгах 2020-го (среди них Cutterland, «Ктулху: Смерть может умереть», «Мачи Коро: Наследие», дополнения к карточному «Ужасу Аркхэма» и «Особнякам безумия» и другие) и подсветил будущие анонсы («Звёздные войны: Внешнее кольцо», Starfinder. Книга «Миры Соглашения», Dungeons and Dragons. Книга «Руководство мастера подземелий», «Драконий Лес»).

А в конце выпуска — несколько слов про спецномер «Мира фантастики»!