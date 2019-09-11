10 сентября на конференции Apple компания рассказала подробности о запуске собственного стримингового сервиса — Apple TV+.

Сразу после старта 1 ноября Apple TV+ будет доступна в 100 странах, в том числе и в России. С 10 сентября начнёт действовать акция, в рамках которой компания начнёт предоставлять бесплатную подписку на сервис всем покупателям любых моделей iPhone, iPad, iPod Touch, Mac и приставок Apple TV. Поддерживать сервис будут iPhone, iPad, Apple TV третьего поколения, а также Apple TV моделей 4K/HD, iPod Touch и Mac. Подписчики смогут запустить сервис и в браузерах вроде Safari, Chrome и Firefox — для этого понадобится зайти на сайт tv.apple.com.

Семейная подписка обойдётся в 5 долларов за месяц, в России — в 199 рублей.

Компания планирует локализовывать контент, где-то будет доступна озвучка, а где-то субтитры. Некоторые сериалы собираются выпускать сразу всем сезоном, а некоторые лишь частично — первые три серии в первый день, а потом по серии в неделю.

На презентации Apple также уделила внимание грядущим проектам:

«Смотри» — фантастический сериал от создателя «Острых козырьков» с Джейсоном Момоа в главной роли. Сюжет шоу разворачивается в 27 веке — после того, как некий вирус уничтожил большую часть человечества и лишил выживших зрения. Но дочери главного героя — Бабы Восса — родились близнецы, которые могут видеть. Теперь Восс защищает их от злой королевы, которая считает, что дар близняшек — «дело рук ведьм», и потому их нужно убить.

«Утреннее шоу» — сериал о закадровой работе телеведущих, главных героинь сыграли Дженнифер Энистон, Стив Карелл и Риз Уизерспун. Шоу называют одним из самых дорогих в истории, Apple потратил 300 миллионов долларов на два сезона.

— сериал о закадровой работе телеведущих, главных героинь сыграли Дженнифер Энистон, Стив Карелл и Риз Уизерспун. Шоу называют одним из самых дорогих в истории, Apple потратил 300 миллионов долларов на два сезона. «Ради всего человечества» — сериал в жанре альтернативной истории, где СССР первым отправил человека на Луну. В главной роли — Юэль Киннаман («Видоизменённый углерод»), а автором шоу выступил создатель «Звёздного крейсера „Галактика“» и «Чужестранки».

— сериал в жанре альтернативной истории, где СССР первым отправил человека на Луну. В главной роли — Юэль Киннаман («Видоизменённый углерод»), а автором шоу выступил создатель «Звёздного крейсера „Галактика“» и «Чужестранки». «Дикинсон» — комедийное шоу об американской поэтессе. В главной роли — Хэйли Стайнфилд («Бамблби», «Игра Эндера»).

— комедийное шоу об американской поэтессе. В главной роли — Хэйли Стайнфилд («Бамблби», «Игра Эндера»). «Снупи в космосе» — мультсериал о персонажах классических комиксов Чарльза Шульца про Снупи.

— мультсериал о персонажах классических комиксов Чарльза Шульца про Снупи. «Помощники» — кукольная обучающая передача, спин-офф «Улицы Сезам». Рассказывает детям, как научиться программированию.

— кукольная обучающая передача, спин-офф «Улицы Сезам». Рассказывает детям, как научиться программированию. «Послания призрака» — сериал о детях, которые пытаются освободить персонажей из книг.

— сериал о детях, которые пытаются освободить персонажей из книг. «Королева слонов» — документальная картина про животных, которые находятся на грани вымирания.

В апреле стало известно, что Apple заказал сериал по роману Стивена Кинга «История Лизи» с Джулианной Мур в главной роли. Никаких подробностей о нём или грядущем сериале по «Академии» Азимова на презентации не рассказали.