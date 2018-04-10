Неужто на своём веку мы всё же увидим экранизацию монументального фантастического цикла Айзека Азимова «Основание»? На это есть все надежды, ведь проект приютила корпорация Apple, сообщает The Wrap.

Шоураннерами будущего сериала назначены Дэвид С. Гойер и Джош Фридман, они же выступят и сценаристами сериала. И Гойер, и Фридман — очень противоречивые фигуры, за плечами каждого хватает самых разных проектов, и подчас — весьма спорных. С одной стороны, Гойер работал вместе с Кристофером Ноланом над трилогией про Тёмного рыцаря и писал сценарий для «Тёмного города», а с другой — он получил «Золотую малину» за «Бэтмена против Супермена» и продюсировал «Демонов Да Винчи». Фридман же писал сценарии для «Войны миров» 2005 года с Томом Крузом в главной роли и для детективной комедии «Искатель». Производством сериала займётся студия Skydance Television («Видоизменённый углерод»).

«Основание» — цикл Айзека Азимова, который по праву включён в золотой фонд научной фантастики. Сюжет книг рассказывает о Галактической Империи, которая правит сотнями планет в известной галактике. Учёный и математик Гэри Селдон разрабатывает статистическую науку психоисторию, при помощи которой просчитывает, что в ближайшие десятилетия Империю ждёт крах и варварство. Он собирает величайшие умы со всей галактики и вместе с ними формирует «Основание» — хранилище знаний, которое поможет людям будущего восстановить цивилизацию.

«Основание» Азимова пытаются экранизировать уже долгое время. В начале 2010-х за проект хотел взяться Джонатан Нолан, однако дальше первых новостей дело не пошло. Летом 2017-го об экранизации заговорили вновь — СМИ писали, что Skydance Television близки к тому, чтобы завершить переговоры с наследниками писателя.

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