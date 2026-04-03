Вигго Мортенсен не вернется к роли Арагорна в «Охоте на Голлума»

Режиссер фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» Энди Сёркис подтвердил давние слухи — Вигго Мортенсен не вернется к роли Арагорна. Хотя такое предложение поступало актеру.
Элайджа Вуд, похоже, намекнул, кто может заменить Мортенсена. В одном из подкастов ведущий затронул тему предстоящего фильма и сказал: «Сложно превзойти кого-либо, кто сыграет Арагорна… Лео Вудалл, это правда».
Да, это правда. Это будет непросто... Заменить их будет очень сложно... но это будет здорово.
О Лео Вудалле (сериал «Владимир») сообщали и ранее, что он ведет переговоры переговоры об участии в фильме — как и Аня Тейлор-Джой.
«Властелин колец: Охота на Голлума» выйдет в декабре 2027 года.
