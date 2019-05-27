Один из создателей мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон опубликовал у себя в инстаграме фотографии со множеством заметок уже к пятому сезону шоу. По всей видимости, так сценарист ведёт брейншторм, изучая самые безумные идеи, — возможно, некоторые из них мы даже увидим в будущем. А помогает ему в этом Роб Шраб, автор комиксов, комик и продюсер.

Съёмные пальцы на руках (или ногах)

Искусственный человек с настоящей ногой

Женщина, сделанная из рыбы

Вольтрон, но из овощей

Планета, работающая на чипсах и сальсе

Когдаволк (whenwolf. Тут игра слов: werewolf (верфольф) созвучно с wherewolf, что можно прочесть как «гдеволк»)

Плащ, сделанный из грёз

Библиотека еды

Невидимые свиньи

Кровавый сарай (Blood Shed) (игра слов — bloodshed переводится как «кровопролитие»)

Анальные бусы

Обратите внимание, что Хармон с Шрабом работают уже над пятым сезоном — а четвёртый уже написан и сейчас его, вероятно, анимируют. В середине мая авторы мультсериала рассказали, что она начнёт выходить в ноябре этого года. Год назад канал заказал авторам ещё 70 эпизодов, и сколько войдёт в четвёртый и пятый сезоны — пока неизвестно.