Один из создателей мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон опубликовал у себя в инстаграме фотографии со множеством заметок уже к пятому сезону шоу. По всей видимости, так сценарист ведёт брейншторм, изучая самые безумные идеи, — возможно, некоторые из них мы даже увидим в будущем. А помогает ему в этом Роб Шраб, автор комиксов, комик и продюсер.

  • Съёмные пальцы на руках (или ногах)
  • Искусственный человек с настоящей ногой
  • Женщина, сделанная из рыбы
  • Вольтрон, но из овощей
  • Планета, работающая на чипсах и сальсе
  • Когдаволк (whenwolf. Тут игра слов: werewolf (верфольф) созвучно с wherewolf, что можно прочесть как «гдеволк»)
  • Плащ, сделанный из грёз
  • Библиотека еды
  • Невидимые свиньи
  • Кровавый сарай (Blood Shed) (игра слов — bloodshed переводится как «кровопролитие»)
  • Анальные бусы

Обратите внимание, что Хармон с Шрабом работают уже над пятым сезоном — а четвёртый уже написан и сейчас его, вероятно, анимируют. В середине мая авторы мультсериала рассказали, что она начнёт выходить в ноябре этого года. Год назад канал заказал авторам ещё 70 эпизодов, и сколько войдёт в четвёртый и пятый сезоны — пока неизвестно.

Читайте также

Пиксельное безумие: анимационный ролик по мультсериалу «Рик и Морти»

Пиксельное безумие: анимационный ролик по мультсериалу «Рик и Морти»

 23.05.2019

Так могла бы выглядеть ретро-игра в духе шоу.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики