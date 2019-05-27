Вольтрон из овощей и анальные бусы: Дэн Хармон показал, как он генерирует идеи к «Рику и Морти» Кот-редактор 27.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Один из создателей мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон опубликовал у себя в инстаграме фотографии со множеством заметок уже к пятому сезону шоу. По всей видимости, так сценарист ведёт брейншторм, изучая самые безумные идеи, — возможно, некоторые из них мы даже увидим в будущем. А помогает ему в этом Роб Шраб, автор комиксов, комик и продюсер. Съёмные пальцы на руках (или ногах) Искусственный человек с настоящей ногой Женщина, сделанная из рыбы Вольтрон, но из овощей Планета, работающая на чипсах и сальсе Когдаволк (whenwolf. Тут игра слов: werewolf (верфольф) созвучно с wherewolf, что можно прочесть как «гдеволк») Плащ, сделанный из грёз Библиотека еды Невидимые свиньи Кровавый сарай (Blood Shed) (игра слов — bloodshed переводится как «кровопролитие») Анальные бусы View this post on Instagram The amount of season 5 ideas Rob Schrab can come up with in a day is just awe inspiring from a certain distance at which I should have stayed A post shared by Dan Harmon (@danharmon) on May 24, 2019 at 6:08pm PDT Обратите внимание, что Хармон с Шрабом работают уже над пятым сезоном — а четвёртый уже написан и сейчас его, вероятно, анимируют. В середине мая авторы мультсериала рассказали, что она начнёт выходить в ноябре этого года. Год назад канал заказал авторам ещё 70 эпизодов, и сколько войдёт в четвёртый и пятый сезоны — пока неизвестно. Читайте также Пиксельное безумие: анимационный ролик по мультсериалу «Рик и Морти» 23.05.2019 Так могла бы выглядеть ретро-игра в духе шоу. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: