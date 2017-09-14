Вот как будет выглядеть новый Хеллбой в исполнении Дэвида Харбора

Майк Миньола, автор комиксов о Герое из Пекла и сценарист нового перезапуска, опубликовал первую фотографию актёра Дэвида Харбора в образе Хеллбоя. Выглядит просто отлично, словно Рон Перлман никуда и не уходил.
Holy crap… first look #hellboy pic.twitter.com/T63IpVvEHs
— Mike Mignola (@artofmmignola) September 13, 2017
А потом в Сети появилось ещё одно фото со съёмок:
Съёмки нового фильма уже стартовали. Его снимает режиссёр Нил Маршалл, работавший над сериалами «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада», а за сценарий отвечают Эндрю Косби, Кристофер Голден (автор нескольких новелл по «Хеллбою») и Майк Миньола (автор персонажа и вселенной). Создатели планируют, что фильм получит «взрослый» рейтинг R.
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