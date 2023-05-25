Вот какими будут новые книги по Planescape для Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast представила комплект дополнений, посвящённых сеттингу Planescape для пятой редакции Dungeons & Dragons. Книги анонсировали ещё в 2022-м (а слухи ходили и того раньше), и вот теперь команда показала, как будут выглядеть обложки и что именно войдёт в книги.

Комплект Planescape: Adventures in the Multiverse будет состоять из трёх небольших книг (суммарный объём — 256 страниц), ширмы ведущего, карты и короба из плотного картона для хранения. Всё вместе обойдётся приблизительно в 60 долларов.

Основная книга — Sigil and the Outlands («Сигил и Внешние Земли») содержит новые опции для персонажей игроков, описание локаций и NPC в Городе Дверей и на плане Внешние Земли.

Morte’s Planar Parade («Планарный парад Морта» — явно отсылка к знаменитому спутнику из Planescape: Torment) расскажет о существах и персонажах, которых герои могут встретить в путешествиях на разных планах. Объём — 64 страницы.

Turn of Fortune’s Wheel («Поворот Колеса Фортуны» — также отсылка к названию таверны «Колесо Фортуны») — это приключение почти на 100 страниц! Персонажам игроков предстоит заключать союзы и соперничать с могущественными бессмертными созданиями, а также исследовать удалённые уголки Внешних Земель, чтобы раскрыть заговор по разрушению законов мироздания.