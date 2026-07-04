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Вот о чём будет новый роман Джо Аберкромби «Еретики»

Кот-император
4 июля 09:56
62
1 минута на чтение
Издательство опубликовало аннотацию к будущему роману Джо Аберкромби «Еретики», который выйдет в оригинале в мае 2027 года. Это продолжение фэнтези-романа «Дьяволы», который «Мир фантастики» назвал лучшей книгой на языке оригинала в прошлом году.
Инквизитор Мать Беккерт опозорена, и у неё остался последний шанс на искупление. Ей нужно искоренить ересь в разваливающемся городе Зейц, даже если для этого понадобится помощь еретиков. Смертоносно амбициозный Хуго фон Клоц — шестой в очереди на наследование в городе. Но объявленная церковью охота на ведьм как раз может помочь ему убрать с пути завистливых соперников. Но Часовня Священной Целесообразности, — куда входят ненасытный волк-оборотень, некромант в депрессии и нищий, которого преследуют видения — это лекарство, которое может оказаться хуже самой болезни, ведь гниль в сердце Зейца проникла глубже, чем кто-либо подозревает.
Ранее в сети публиковалась глава из этой книги.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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