Вот о чём будет новый роман Джо Аберкромби «Еретики»

Инквизитор Мать Беккерт опозорена, и у неё остался последний шанс на искупление. Ей нужно искоренить ересь в разваливающемся городе Зейц, даже если для этого понадобится помощь еретиков. Смертоносно амбициозный Хуго фон Клоц — шестой в очереди на наследование в городе. Но объявленная церковью охота на ведьм как раз может помочь ему убрать с пути завистливых соперников. Но Часовня Священной Целесообразности , — куда входят ненасытный волк-оборотень, некромант в депрессии и нищий, которого преследуют видения — это лекарство, которое может оказаться хуже самой болезни, ведь гниль в сердце Зейца проникла глубже, чем кто-либо подозревает.