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«Все было на уровне концептов» — Райан Джонсон про отмененную трилогию по «Звездным войнам»

Андрей Квасков
14 июля 13:32
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1 минута на чтение
Райан Джонсон в недавнем интервью затронул тему отменённой трилогии по «Звездным войнам». По его словам, новые фильмы не ушли дальше этапа обсуждений.
Райан Джонсон
Что стало с трилогией? На самом деле — ничего. Всё оставалось на уровне общих концепций. Мы отлично поработали вместе, и в студии сказали: «Давайте продолжим». Я ответил: «Отлично!» Мы с Кэтлин (Кеннеди) перекидывались идеями. Потом появился детектив «Достать ножи», в разработку которого я ушел с головой. Тогда всё и закрутилось: детективы, съёмки, работа. Так что если когда-нибудь появится возможность вернуться к «Звёздным войнам» — я буду только рад. Но сейчас я занят своими проектами и вполне счастлив.
Премьера ленты «Достать ножи: Просыпайся, мертвец» с Дэниелом Крейгом ожидается 12 декабря. По словам Джонсона, он готов продолжать детективную франшизу даже после триквела.

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Андрей Квасков
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