«Все было на уровне концептов» — Райан Джонсон про отмененную трилогию по «Звездным войнам»

Что стало с трилогией? На самом деле — ничего. Всё оставалось на уровне общих концепций. Мы отлично поработали вместе, и в студии сказали: «Давайте продолжим». Я ответил: «Отлично!» Мы с Кэтлин (Кеннеди) перекидывались идеями. Потом появился детектив «Достать ножи», в разработку которого я ушел с головой. Тогда всё и закрутилось: детективы, съёмки, работа. Так что если когда-нибудь появится возможность вернуться к «Звёздным войнам» — я буду только рад. Но сейчас я занят своими проектами и вполне счастлив.