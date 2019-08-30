Нужен ли роботу гендер? Гиноиды с Венеры, андроиды с Марса Слово «андроид» происходит от слова «андрос» — мужчина. Но в фантастике мы часто видим и гиноидов — женоподобных роботов. Имеет ли смысл в реальности давать машинам пол? Разбираемся, станут ли роботы будущего делиться на парней с Марса и девушек с Венеры.

Лучшие фильмы про супергероев Статья и видео о самых выдающихся фильмах про Бэтмена, Железного человека, Людей Икс — и не только их.

Альф: вы ещё помните его? Прячьте ваших кошек! Запирайте ваши холодильники! Уберите от греха подальше музыкальные инструменты! К нам летит самый шумный, назойливый и, надо признать, обаятельный пришелец: Гордон Шамуэй по кличке Альф.

«Нечто»: самый ненавистный культовый фильм 35 лет назад Джон Карпентер создал шедевр ужасов. Его все разгромили, а потом пожалели об этом. Давайте вспомним, как это было.