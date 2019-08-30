Paramount опубликовал второй трейлер нового «Терминатора» — и ролик вышел куда более последовательным, внятным и зрелищным по сравнению с первым тизером. В нём авторы уделили больше внимания героине Маккензи Дэвис и её миссии. Ну и не обошлось без бессмертной шуточки «I’ll be back».

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Дубляж

Фильм режиссёра «Дэдпула» Тима Миллера при участии продюсера Джеймса Кэмерона проигнорирует события остальных частей — это подтверждает даже лозунг «Добро пожаловать в день после Судного дня».

Второй трейлер «Терминатора: Тёмные судьбы» — куда лучшего первого

Локализованный постер:

Второй трейлер «Терминатора: Тёмные судьбы» — куда лучшего первого 2

В российском прокате — с 31 октября.

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