Наши коллеги из «Игромании» представили новый выпуск своего журнала. В январском номере вас ждёт богатый раздел рецензий, в котором авторы детально разобрали такие громкие новинки как Wolfenstein II: The New Colossus, «Assassin’s Creed: Истоки» и Star Wars Battlefront II. Мы тоже обозревали эти игры, и тем интереснее увидеть, чем различаются мнения наших изданий.

Кроме того, в номер неожиданно вернулся раздел настольных игр. «Игромания» рассказала подробности о новом выпуске коллекционной карточной игры Magic: the Gathering, взяла интервью у одного из отечественных художников карт, поиграла в настолку «Мор. Утопия» по знаменитой отечественной видеоигре, а также составила большое руководство по настольным воплощениям вселенной Warhammer.

Вышел январский номер «Игромании»: с Magic: the Gathering на обложке

Приобрести журнал можно или в киосках вашего города или через специальную витрину, не выходя из дома.

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Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
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