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    Вышла «Монополия» в сеттинге Dungeons & Dragons

    15 ноября 2022
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    15.11.2022
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    0 минут на чтение

    В магазинах появилась настольная игра MONOPOLY: Dungeons & Dragons по лицензии компании The Op Games.

    Это все та же «Монополия», просто в сеттинге D&D: игроки выбирают фишки с персонажами, ходят по клеточкам, а также покупают и продают за кроны и динары «культовых и смертоносных» монстров вроде Бехолдера, Штормового великана и Демогоргона.

    Сама игра рассчитана на компанию от двух до шести человек, а игровые сессии в среднем занимают 60 минут.

    Ценник настолки варьируется от площадки. Где-то она продается за 60 долларов, а где-то можно найти и за 44 доллара.

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