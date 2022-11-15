Вышла «Монополия» в сеттинге Dungeons & Dragons

В магазинах появилась настольная игра MONOPOLY: Dungeons & Dragons по лицензии компании The Op Games.
Это все та же «Монополия», просто в сеттинге D&D: игроки выбирают фишки с персонажами, ходят по клеточкам, а также покупают и продают за кроны и динары «культовых и смертоносных» монстров вроде Бехолдера, Штормового великана и Демогоргона.
Сама игра рассчитана на компанию от двух до шести человек, а игровые сессии в среднем занимают 60 минут.
Ценник настолки варьируется от площадки. Где-то она продается за 60 долларов, а где-то можно найти и за 44 доллара.
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Редактор
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