Похоже, студия Warner Bros. определилась с кандидатом на должность режиссёра второй части «Отряда самоубийц» — им может стать Гэвин О’Коннор, который уже работает над сценарием фильма. Об этом сообщает издание Variety.

Гэвин О’Коннор — опытный постановщик, за плечами которого несколько драм и боевиков, включая «Расплату» и «Воина». О’Коннор был в списке претендентов на пост режиссёра, куда также входили Джонатан Левин («Тепло наших тел»), Даниэль Эспиноза («Живое») и Рубен Флейшер («Зомбиленд»). Одно время СМИ писали, что постановщиком сиквела может стать Мэл Гибсон («По соображениям совести»), но, видимо, что-то не срослось.

Издание сообщает, что основное производство фильма начнётся в следующем году вместе с лентой про супергероя Шазама — об этом персонаже мы подробно писали вот здесь. К своим ролям в «Отряде самоубийц» вернутся Марго Робби, Джаред Лето и Уилл Смит. Пока что сценаристы активно дорабатывают сюжет сиквела.

Пригласить опытного жанрового режиссёра работать над фантастическим боевиком — это отличная идея! Но главная проблема в том, что Дэвид Эйр тоже был опытным жанровым режиссёром, и из-за вмешательства студии он был отстранён от финального монтажа ленты. Впрочем, это не помешало картине собрать свыше 745 миллионов долларов в мировом прокате.

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