WB Discovery хочет выдавать лицензию на свои IP сторонним игровым студиям

Warner Bros. Discovery опубликовала финансовый отчет за прошедший квартал, согласно которому выручка игрового подразделения упала на 41% по сравнению с годом ранее.





Причиной такого спада стала Suicide Squad: Kill the Justice League, которая показала провальные результаты после оглушительного успеха Hogwarts Legacy.





Глава компании Дэвид Заслав в отчете также отметил, что WBD заинтересована в развитии F2P-сегмента игр и в том, чтобы выдавать лицензии на свои IP сторонним разработчикам. Напомним, что корпорация владеет правами на «Гарри Поттера», DC, «Игру престолов» и т. д.

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