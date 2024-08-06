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WB Discovery хочет выдавать лицензию на свои IP сторонним игровым студиям
Андрей Квасков
8 августа 13:53
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Компания Warner Bros. Discovery опубликовала финансовый отчет за прошедший квартал, согласно которому выручка игрового подразделения упала на 41% по сравнению с годом ранее.

Причиной такого спада стала Suicide Squad: Kill the Justice League, которая показала провальные результаты после оглушительного успеха Hogwarts Legacy.

Глава компании Дэвид Заслав в отчете также отметил, что WBD заинтересована в развитии F2P-сегмента игр и в том, чтобы выдавать лицензии на свои IP сторонним разработчикам. Напомним, что корпорация владеет правами на «Гарри Поттера», DC, «Игру престолов» и т. д.
Дэвид Заслав
Есть большой интерес со стороны других студий, которые хотели бы делать игры по этим IP. Занимаемся изучением этого вопроса.
Ранее СМИ заявляли, что Warner Bros. Discovery рассматривает продажу доли в своем игровом бизнесе.

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Андрей Квасков
8 августа 13:53
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