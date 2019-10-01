«Я хотела начать с чистого листа»: первый трейлер «Хищных птиц»

Warner Bros. выпустила первый трейлер «Хищных птиц» — картины про расставшуюся с Джокером Харли Квин из «Отряда самоубийц».

Оригинал

Дубляж

В центре сюжета — команда злодеек (или героинь?) под названием Хищные птицы, которых возглавляет Харли. В картине также появятся Охотница (Мэри Элизабет Уинстед) и Чёрная канарейка (Джерни Смоллетт). Главного злодея — Чёрную маску — сыграл Юэн Макгрегор.

Фильм поставила Кэти Янь («Мертвые свиньи») по сценарию Кристины Ходсон («Бамблби»). Одним из продюсеров выступила сама Марго Робби. Музыку пишет Дэниел Пембертон («Меч короля Артура», «Человек-Паук: Через вселенные»).

В российский прокат фильм выйдет 6 февраля 2020-го.