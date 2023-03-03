«Звездный путь: Дискавери» закончится на пятом сезоне

Стриминговый сервис Paramount+ объявил, что пятый сезон «Звездного пути: Дискавери» станет для сериала последним.

В преддверии финального сезон онлайн-кинотеатр «отметит новаторское повествование шоу» за последние четыре сезона в рамках различных мероприятий на ключевых рынках по всему миру.

«Дискавери» возродил «Звездный путь» в телевизионном формате и помог вырасти франшизе до пяти новых оригинальных сериалов вроде «Пикарда», который уже тоже подходит к концу», и «Странных новых миров».

В пятом сезоне команда USS Discovery должна раскрыть тайну древней силы, само существование которой намеренно скрывали на протяжении веков.

Основные съемки завершились, но в планах есть дополнительные. Премьера состоится в 2024 году.