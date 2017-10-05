«Звёздный крейсер «Галактика» получит продолжение в виде комикса

Сериал «Звёздный крейсер «Галактика»… Нет, даже сериалы «Звёздный крейсер «Галактика» получат продолжение в 2018 году в виде специальной серии комиксов «Звёздный крейсер «Галактика» против звёздного крейсера «Галактика» (Battlestar Galactica vs Battlestar Galactica). Об этом сообщает портал News-a-Rama.

Издательство Dynamite Entertainment решило раз и навсегда поставить точку в споре между новым и старым сериалами. Оригинальный научно-фантастический сериал стартовал на канале ABC в 1978 году, а ремейк увидел свет в 2003 году. И это тот случай, когда ремейк превзошёл оригинал: по известности и по качеству. Если кто-то скажет, что он смотрел «Звёздный крейсер «Галактика», то скорее всего, речь идётт о перезапуске с Эдвардом Джеймсом Олмосом с Кэти Сэкфох и Тришей Хелфер в главных ролях.

В новой серии комиксов встретятся экипажи команд из старого и нового сериалов. Иронично, что в ремейке 2003-го года снялся актёр из «Галактики» 78 года Ричард Хэтч. В оригинале он играл Аполло, а в новом — Тома Зарека.

Автором комикса выступит сценарист Питер Дэвид — один из популярнейших авторов, который работал над сериями для DC и Marvel, а также над сюжетами комикса по вселенной «Звёздный путь» (Star Trek). Кроме того, у него есть опыт работы на телевидении — Дэвид писал сценарии для сериалов «Вавилон 5» и «Юная Лига Справедливости». Его комиксы были несколько раз отмечены премией Айснера — главной премии в комикс-индустрии.

При всём уважении к «Звёздному пути», к «Светлячку»… чёрт подери, даже к «Космическим приключениям»… Я искренне верю, что «Звёздный крейсер «Галактика» — лучший научно-фантастический сериал из всех! И недавно я опять — впервые за 10 лет — пересмотрел оригинальный сериал и удивился тому, что он выглядит даже лучше, чем я мог думать. <…> Я рад, что у меня есть возможность стать участником по-настоящему исторической встречи, которая случится в новой серии комиксов. Всё это было ранее и повториться вновь. Сценарист Питер Дэвид

«Звёздный крейсер «Галактика» входит в этот топ Лучшие фантастические сериалы про космос и другие планеты Топ-10 лучших телевизионных космоопер, от «Звёздного пути» до наших дней.