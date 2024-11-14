«Дэрил Диксон» и «Выжившие»: куда идут спин-оффы «Ходячих мертвецов»

С «Ходячими мертвецами» случилось лучшее, что в принципе могло произойти с сериалом: он закончился, но породил пачку спин-оффов, три из которых были посвящены героям оригинального шоу. Злоключения Мэгги и Нигана в «Мёртвом городе» официально продлили на второй сезон, но в этом году бедовая парочка не появилась. А вот «Дэрил Диксон» и «Выжившие» добрались до зрителей, причём «Диксон» — со вторым сезоном. Разберёмся, как идут дела у сериалов по «Ходячим»: насколько они хороши, для кого сняты, чем схожи и чем отличаются.

Осторожно, ходячие спойлеры! Текст содержит спойлеры к сюжету обоих сериалов — если вы до них ещё не дошли, то не читайте дальше.

Кстати, чем всё закончилось в оригинальном сериале? Чем закончились «Ходячие мертвецы» и что ждёт их вселенную Денис Варков 01.12.2022 70795 Рассказываем историю сериала, говорим о том, чем он кончился (спойлеры!), и об отличиях от комикса.

Пожалуй, главное достижение всех трёх спин-оффов — то, что события каждого сезона укладываются в шесть серий. Это правильное решение: 22 – 24 эпизода магистрального сериала под конец очень сильно нарушали динамику. Группа Рика застряла в Александрии, и некоторые серии вообще не двигали историю вперёд. Потом пришли Шепчущие и разогнали сериал до приличной скорости — но наступил неубедительный финал, где все конфликты сгладили, все помирились, а персонажи долго обнимались перед титрами (и это, увы, не метафора). В отличие от второй половины оригинального шоу, короткие сезоны спин-оффов смотрятся на одном дыхании.

Диксон расстанется с любимым арбалетом, сменив его на жуткий моргенштерн

У «Выживших» и «Дэрила Диксона» достоинства и недостатки общие, и все они унаследованы от «Ходячих». Из магистрального сериала в ответвления перекочевали многие несуразности: например, герои всё так же плюют на угрозу инфекции и ходят перемазанные кровью зомби с ног до головы (хотя за столько лет она давно должна была превратиться в труху). В «Выживших» есть сцена, в которой группа бойцов носит пластиковые лицевые щитки — но затем всё снова возвращается на круги своя. Рик даже прижигает рану на руке, ткнув ей в нутро горящего зомби. В нутро зомби, Карл!

Персонажи спин-оффов вообще пренебрегают простейшими правилами безопасности. Обычная кожаная куртка и пара плотных перчаток стали бы отличной защитой от укусов зомби. Но опытные выжившие храбро бросаются в бой чуть ли не в майках-алкоголичках, да ещё и драться предпочитают невразумительными перочинными ножиками, которыми и огурец не порежешь. А ведь металлический прут из строительной арматуры был бы в разы эффективнее.

Бросаться на мертвяка с кастетом — так себе идея. Лучше швырнуть ему в башку каменюку

И всё же достоинств в сериалах намного больше, чем спорных моментов. Как в лучшие времена «Ходячих», здесь сложно предсказать развитие сюжета и поступки героев: неожиданные повороты истории встряхнут тех, кто решил вздремнуть перед экраном. Первый сериал, рассказывающий историю воссоединения Рика и Мишонн, более масштабный: здесь есть и штурмовые вертолёты, и дивизия солдат в полной экипировке, и пылающий мегаполис, и толпа ходячих размером с озеро Байкал — сквозь неё Мишонн придётся героически пройти. Перед героями встают моральные дилеммы, и градус драматизма ничуть не ниже, чем в оригинальном сериале. Ощущается уязвимость абсолютно всех персонажей — непонятно, кто доберётся до последнего эпизода.

Кстати, о персонажах. Рик Граймс значительно меняется — зрители даже получают шанс увидеть не того Рика, которого хотелось бы. Он оказывается в безнадёжной, на первый взгляд, ситуации: попадает в развитое (самое развитое на данный момент) общество постапокалиптического мира в качестве пленника. Граймс изо всех сил пытается вернуться домой к любимой женщине, но в какой-то момент попросту ломается — некоторым поклонникам сериала такой поворот придётся не по душе. Но герой тем и хорош: кроме лидерских качеств и силы воли у шерифа есть и человеческие слабости. Фанаты помнят, как в третьем сезоне «Ходячих» Рик показал самое, пожалуй, убедительное безумие в мире фантастических сериалов, ведя долгие телефонные разговоры с несуществующими людьми в стенах заброшенной тюрьмы. В спин-оффе его образ получает дальнейшее развитие, хотя, казалось бы, куда уж дальше.

Ну а Мишонн всё больше становится похожа на Зену, королеву воинов: даже внешне, когда с катаной в руке и в доспехах восседает на жеребце.

Зомби лучше спрятаться от Мишонн в канаве

Что касается «Дэрила Диксона» (вернее, Дэрила Диксона), то он так и остаётся невозмутимым героем боевиков времён видеосалонов. За работу над его образом сценаристов стоит похвалить — хоть и кажется, что этот герой не может развиваться по определению, такой уж он упёртый консерватор. В начале второго сезона Дэрил выступает в роли мудрого учителя — а затем получает неожиданную романтическую линию. Кто бы мог подумать?

В конце первого сезона «Дэрила Диксона» появилась Кэрол, один из самых колоритных персонажей эпопеи. В финале зрители увидели её во всей красе: то, как эта седовласая амазонка упрямо идёт по следу Диксона, просто не могло не вызывать симпатии. Клиффхэнгер сработал на славу: после такого увидеть продолжение хотелось здесь и сейчас. Во втором сезоне героиня получила гораздо больше экранного времени — он даже носит подзаголовок «Книга Кэрол».

Кэрол порой напоминает лейтенанта Рипли. С поправкой на возраст и седину

Поскольку этому спин-оффу достались сразу два самых брутальных героя франшизы, нет ничего удивительного в том, что на фоне «Выживших» он выигрывает: смотреть за ядерной парочкой Дэрила и Кэрол интереснее, чем за Граймсом, который мучительно переживает разрыв с любимой, признавая собственное бессилие. Да и динамики в двух сезонах «Диксона» больше — и экшен-сцены сняты очень неплохо. Не уровень «Джона Уика», конечно, но создатели и пытались приблизиться к полнометражным боевикам. Для телепроекта драки и стрельба выполнены образцово, а напряжённого действия хватает.

«Дэрил Диксон» превзошёл «Выживших» и в том, что касается антагонистов. В истории Рика Граймса есть сильный образ генерала-экстремиста, однако такой типаж зрители видели уже не раз (вспоминается, например, персонаж Моргана Фримена в «Ловце снов» по Стивену Кингу). А вот Дэрила дорога приключений завела в Париж — и французские негодяи злодействуют более изящно и с национальным огоньком. География во втором сезоне спин-оффа вообще значительно расширилась: сюжет начинается в Штатах, а затем перемещается в Европу, по пути задержавшись в Гренландии для небольшого, но насыщенного эпизода. Неплохо вписались в историю флешбэки о падении Парижа. А линия с Гнездом, монастырём-крепостью из финала первого сезона, содержит непродолжительную и предсказуемую, но всё-таки волнующую интригу.

Поездка на «крутой тачке» — лучшая сцена второго сезона «Дэрила Диксона»

Нашлось в «Дэриле Диксоне» и место для удачных второстепенных персонажей. Нотку мистики вносит парень по имени Лоран — его считают новым мессией, и тому есть основания (хоть и нет доказательств). А супружеская пара пожилых французов, которая ненадолго даёт приют Дэрилу и Кэрол, и вовсе достойна отдельного сериала. Сцену, где Дэрил потехи ради везёт старика в садовой тачке по улицам деревни, а тот искренне приветствует бывших соседей, ставших ходячими, просто нужно видеть.

«Выжившие» оказались ближе к оригинальному сериалу, причём к лучшим его сериям. В шоу нашлось место искренней драме, лирике и масштабному конфликту. Но французский поход «Дэрила Диксона» всё же смотрится выгоднее — хотя элементы «Обители зла» в сюжете могут насторожить поклонников франшизы. Этот спин-офф вышел динамичнее и жёстче. Он теряет в глубине проработки персонажей, но в том, что касается плотности событий и напряжённости, два коротких сезона лучше двух десятков серий финала «Ходячих мертвецов».

Читайте также Чем закончились «Ходячие мертвецы» в комиксах Денис Варков 22.12.2019 63733 Получился ли у главной зомби-драмы достойный финал и как это повлияет на сериал?

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