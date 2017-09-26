Когда выходит новый фильм или сериал, сложно заранее сказать, какие именно цитаты и кадры станут частью поп-культуры, а какие сгинут в пучинах интернета уже через неделю. Чертовски хороший кофе, «Совы не то, чем кажутся» и узелок из вишенки старого «Твин Пикса» стали легендарными. Пробуем угадать, что из третьего сезона мистерии Линча останется в наших сердцах и чатиках с шутками. Дополняйте список в комментариях!

HELOOOOOOOOOO!

Пожалуй, одна из самых смешных сцен нового «Твин Пикса». После неё сложно не кричать «Хэллоооу!» перед игровыми автоматами, торговыми автоматами, да и вообще везде. Мистер Джекпотс, что ты делаешь, прекрати!

Got a light? / Огоньку?

Макабрический 8-й эпизод подарил нам бездну недоумения, восторгов и фразу «Огоньку?». Зачем? Во славу Чёрного вигвама, конечно!

Is it about the bunny? / Это из-за шоколадного зайчика?

Этот короткий диалог в полицейском участке Твин Пикс возвращает ламповую атмосферу сериала лучше, чем появление старых актёров.

F*ck you, username!

Самая горячая женщина нового «Твин Пикс» вертела все эти ваши расследования. F*ck you too, Diane ❤

What the f*ck kind of neighborhood is this? / Это что, блин, за район такой?

Вопрос, которым задаёшься на протяжении всего сезона.

I am the FBI / Я и есть ФБР!

Мы ждали этого момента 25 лет. Оно стоило того!