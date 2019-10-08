Как сериал «Разочарование» наступил на волшебные грабли дважды

Спустя год мы возвращаемся в сказочное королевство Дримленд, которое оставили в плачевном состоянии. Жители окаменели, принцессу Бин увезли за тридевять морей, ее ушастый компаньон убит, монохромный — помещен в банку. Зато вернулась мать принцессы, Дагмар, которую Бин, оказывается, совсем не знала. Впереди у героини еще больше загадок и приключений.

Disenchantment Жанр: фэнтези-комедия

Шоураннер: Мэтт Грейнинг

Роли озвучивают: Эбби Джейкобсон, Эрик Андре, Нат Факсон

Продолжительность: 10 эпизодов по 30 минут

Премьерный показ: сентябрь 2019, Netflix

Похоже на: «Футурама» • «Галавант»

Первый сезон «Разочарования» оставил смешанные впечатления: под маской ситкома оказалась классическая фэнтезийная история. К концу сезона вялый сюжет стал раскручиваться, мультсериал заиграл новыми красками — и почти сразу оборвался на клиффхэнгере, заставив ждать продолжения.

Второй сезон движется на импульсе предыдущего — по крайней мере, пару стартовых эпизодов. Нам открывают новый уголок мира — оформленный «под Древний Египет» Мару, родину Дагмар, рассказывают, кто и зачем подослал к принцессе демона Люцика (это официальный перевод!), и намекают на пророчество, которое Бин должна исполнить. Героиня тем временем разочаровывается в матери и собирается спасти Элфо от блаженства в раю, даже если для этого придется отправиться в ад.

И, пока динамика не провисает, всех разгадок знать не хочешь, рассчитывая, что они будут даны в свое время. Однако, как только действие возвращается в Дримленд, «Разочарование» наступает на грабли первого сезона — пытается притворяться ситкомом.

«Разочарование» явно не самый смешной проект Грейнинга, но сильной стороной мультсериала мог бы стать сквозной сюжет, сдобренный точечными подтруниваниями над фэнтезийными клише и «средневековым» мышлением. Однако для этого нужно было пойти чуть дальше, чем в первом сезоне. По-прежнему не покидает ощущение, что сценаристы боятся скользких тем и готовы шутить только над тем, что принято порицать сегодня.

Расширение географии точно идет сериалу на пользу, тем более что новые места нарисованы просто восхитительно — каждый кадр хочется рассматривать на паузе. Но ни Мару, ни Стимленду не уделяется должного внимания; это не более чем локации для приключений героев.

Открытие неизвестных частей карты не помогает создать представление о мире в целом. Что мы знаем об отношениях Мару и Дримленда? Давал ли брак между королем Вогом и Дагмар их наследникам права на два престола? Можно ли считать превращение подданных Вога в камень актом агрессии со стороны другого государства? Стоит ли идти на него войной — или, может, надо принять дополнительные меры безопасности, чтобы не допустить вторжений в будущем? Но нет, король и придворные приходят в себя, и жизнь вновь идет своим чередом. А работодателей Люцика как будто ввели в сюжет, только чтобы оправдать его присутствие в кадре.

Не слишком ли высокотехнологичен для мира мультсериала Стимленд? Как вышло, что столь прогрессивные изобретения, как дельтапланы и иллюминация, не проникли в другие места? В «Футураме» различия между цивилизациями на разных планетах можно было легко объяснить, в «Разочаровании» же соседство науки и магии разрушает внутреннюю логику.

Мультсериал продолжает раскрывать второстепенных персонажей: свои минуты славы будут у второй жены Вога — амфибии Уны, их сына Дерека, советника Вога Одвала. И все же к двадцатому эпизоду особенной симпатией не проникаешься ни к кому из них — кроме, пожалуй, самого короля, который честно борется с собственным развращенным властью характером, пытается найти себя после расставания с двумя женами и понять свою дочь.

Не особо много приобрела и основная троица. Бин — действительно симпатичная героиня, которая старается оставаться собой, несмотря ни на что. Она узнает, что в мире есть места, где женщинам можно сохранять авторские права и водить транспорт, борется с заговором внутри королевства и страдает от мук совести, когда поступает неправильно. Люцик по-прежнему крадет зрительские сердца колкими комментариями, а визит персонажей в ад помог по-настоящему понять мотивацию демона. А вот Элфо, кажется, лучше бы и не восставал из мертвых. Создатели перестали упирать на его романтический интерес к принцессе, а других выраженных черт, помимо мягкости и неуклюжести, у него нет.

Конец сезона оставляет нас примерно там же, где и год назад: с динамичным финальным эпизодом, клиффхэнгером и ощущением, что мы знаем больше, но вроде бы и меньше. Пока что «Разочарование» предлагало в качестве разгадок новые загадки, и это не лучший способ завоевать зрителя. Ведь, если ответы ему не понравятся, все длинные подводки к решению не будут того стоить.

Создатели «Разочарования» неспроста называют номинальный новый сезон всего лишь второй половиной предыдущего. Из ошибок первого было вынесено очень мало уроков: мультсериал то скачет вперед, то топчется на месте. Он все еще потрясающе красивый и иногда смешной, поэтому надежда на интересное продолжение до сих пор жива, но авансы раздавать уже не выходит.