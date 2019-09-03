Какие сериалы посмотреть в сентябре 2019? Месяц загадочных и пугающих историй

Сентябрь — месяц загадочных и пугающих историй в сериалах. Нас ждут молодёжный слэшер, ужасы с французским флёром, конфликт науки и религии, немного супергероев DC, а ещё раздолбаи в загробном мире и на странном острове.

Разочарование, 2 часть 1 сезона

Disenchantment

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 20 сентября

Что? Фэнтезийная мульт-комедия

О чём? О принцессе Бин, которая вовсе и не хочет быть принцессой и править королевством, а хочет кутить без передышки и отправлять потенциальных женихов куда подальше. Поначалу ей это даётся без проблем, но вскоре семье и королевству начинает грозить опасность, которая, как оказывается, исходит от самого близкого ей существа.

Чего ждём? Что Грейнинг уделит больше внимания магистральному сюжету. Первые серий пять-шесть из вышедшего сезона (или первой части первого сезона) оказались на удивление слабыми по части юмора и несколько затянутыми — мультсериалу не очень шёл формат 30-минутных эпизодов. Но когда дело дошло до развития истории, все элементы начали работать, а кульминация получилась неожиданно серьёзной.

Титаны, 2 сезон

Titans

Когда и где? С 6 сентября на DC Universe

Что? Мрачная супергероика

О чём? О команде металюдей во главе с Робином, которые дают отпор могущественному демону Трайгону и мимоходом пытаются разобраться с проблемами из прошлого. Инопланетянка Старфайер почти ничего не помнит из прежней жизни, а Робин всеми силами старается избавиться от наследия Бэтмена.

Чего ждём? Новых персонажей и новых конфликтов — но прежде всего, достойного завершения сюжетных линий первого сезона (даже кульминацию беспощадные авторы перетащили во второй). Бодрый трейлер обещает появление Бэтмена в исполнении Иэна Глена (Джорах Мормонт из «Игры престолов»), злодея-наёмника Дэфстроука, а также пачку новых и старых персонажей вроде Супербоя и Чудо-девушки. В своё время первый сезон порадовал мрачной атмосферой, взрослым «нахер-бэтмена»-рейтингом и более-менее бережной адаптацией первоисточника (особенно в сравнении с сериалами «Сидаба»), так что от продолжения ждём примерно того же — и чуть большей убедительности.

Американская история ужасов: 1984 (9 сезон)

American Horror Story: 1984

Когда и где? С 18 сентября на FX

Что? Слэшер-триллер

О чём? О пятерых друзьях из Лос-Анджелеса, которые отправляются работать вожатыми в лагере «Рэдвуд» летом 1984 года. Они следят за детьми и весело проводят время, но по ночам у костра, рассказывая друг другу страшные истории, понимают, что им придётся иметь дело с главным ужасом — преследующим их прошлым.

Чего ждём? Типичный молодёжный слэшер в антураже 1980-х — с глуповатыми подростками, скрытым маньяком и ограниченной территорией, где от него не спрятаться. Впрочем, зная шоураннера Райана Мёрфи, стоит ждать сюрпризов — он может развернуть сюжет и жанр совсем в другую сторону. В девятом сезоне Мёрфи решил сделать ставку на молодой актёрский состав и не стал приглашать звёзд прошлых сезонов.

Отмена

Undone

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Amazon Prime Video 13 сентября

Что? Психоделическая мистическая драма

О чём? О девушке Альме, жизнь которой кардинально меняется после несчастного случая — она начинает видеть покойного отца. Тот просит дочь спасти его, использовав открывшиеся у неё таинственные способности, позволяющие Альме путешествовать сквозь время и пространство. Вот только применение этих странных сил ставит под вопрос здравомыслие Альмы — особенно в глазах близких людей.

Чего ждём? Чего-то очень диковинного! Мало того, что у проекта очень необычная концепция, он ещё и выполнен в технике ротоскопической анимации, которую сейчас используют крайне редко. Режиссёр «Отмены» Хиско Халсинг в своё время потратил шесть лет на создание короткометражки в схожем стиле — вероятно, она и стала его «пропуском» на Amazon. Ну а чтобы привлечь внимание к сериалу, компания пригласила на главные роли звёзд Розу Салазар («Алита: Боевой ангел») и Боба Оденкёрка («Лучше звоните Солу»). Продюсерами выступили создатели «Коня БоДжека» — вероятно, не зря Amazon позиционирует шоу как взрослое.

Земля I

The I-Land

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 12 сентября

Что? Научно-фантастический триллер

О чём? О группе незнакомцев, которые приходят в себя на необитаемом острове. Они мало что помнят о случившемся, но быстро осознают, что им надо как-то выживать, а для этого лучше объединиться. Правда, скоро бедолаги понимают, что остров таит немало секретов — и, похоже, за ними кто-то приглядывает.

Чего ждём? Сплав «Остаться в живых», «Мира Дикого Запада» и «Чёрного зеркала» — отовсюду понемногу. Ролик создаёт впечатление, что создателей сериала настолько не устроила концовка Lost, что они захотели снять похожее шоу с правильным финалом. В первом сезоне обещают всего семь эпизодов, так что надоесть он вряд ли успеет.

Марианна

Marianne

Когда и где? Все эпизоды выйдут на Netflix 13 сентября

Что? Мистический хоррор

О чём? Об авторе ужастиков, чей кошмар из книги становится реальностью и воплощается в виде жуткой женщины по имени Марианна. Несчастная писательница заручается поддержкой друзей и возвращается в родной город, где ей предстоит встретиться лицом к лицу с демонами прошлого, которые в своё время и вдохновили её придумать Марианну.

Чего ждём? Традиционный глуповатый ужастик с французским флёром. Французским, потому что Netflix продолжает работать с сериалами из неанглоязычных стран. Главную роль исполнила Виктуар Дю Буа, засветившаяся в драме «Зови меня своим именем» и озвучившая Габриэль в чудном анимационном проекте I Lost My Body (опять же из Франции, выкуплен Netflix). Трейлер обещает массу скримеров, мрачные истории и гнетущую атмосферу.

Зло

Evil

Когда и где? С 26 сентября на CBS

Что? Психологический триллер

О чём? О битве научного и религиозного подхода. В центре истории — скептически настроенный судебный психолог Кристен Бушар, которая вместе с представителем семинарии и работягой-подрядчиком начинает расследовать необъяснимые случаи вроде одержимости или чудес. Троица пытается понять, есть ли у произошедшего рациональное объяснение — или дело действительно в сверхъестественном.

Чего ждём? Интригующий процедурал. Задумка звучит любопытно; осталось узнать, получится ли у создателей сериалов «Безмозглые» и «Хорошая жена» показать убедительный конфликт таких разных подходов. На ум сразу приходят «Секретные материалы», где постоянно сталкивались рациональная и иррациональная точки зрения. В числе достоинств «Зла» — исполнители главных ролей: Катя Херберс («Мир Дикого Запада»), Майк Колтер («Люк Кейдж») и Майкл Эмерсон («Пила», «В поле зрения»).

В лучшем мире, 4 сезон

The Good Place

Когда и где? С 26 сентября на NBC

Что? Комедия о похождениях четырёх раздолбаев в загробном мире

О чём? О тупом диджее, самовлюблённой миллионерше, обаятельной стерве и нервном учителе этики, которые пытаются искупить свои грехи и избежать вечных мук, нарушая всевозможные космические законы и играя в салочки с демонами. Теперь их ждёт новое испытание: надо забыть о былых обидах и помочь старым врагам попасть в лучший мир, а заодно разобраться в своих романтических чувствах.

Чего ждём? Свежей порции абсурдных ситуаций, шуток разной степени похабности, ненавязчивого морализаторства и неожиданных поворотов сюжета. «В лучшем мире» недаром номинировали на «Эмми» и «Золотой глобус»: это шоу умудряется поднимать темы этики и морали играючи, перемежая философские вопросы уморительными гэгами. Новизну сериал к четвёртому сезону утратил, зато теперь у него есть другой козырь — герои, к которым зрители успели привязаться и теперь переживают за них как за родных.

А ещё возвращаются…

Мультсериал «Утиные истории». В завершающей части второго сезона авторы обещают кроссовер с «Чипом и Дейлом», а также появление Гуфи и Дейзи Дак. Сериал начнёт выходить на канале Disney с 3 сентября.

Подростковый фэнтези-сериал «Нико и Меч света». Во второй половине второго сезона юный воин Нико, последний из Чемпионов, продолжит сражаться против тёмных сил. Все эпизоды выйдут на Amazon Prime Video 6 сентября.

Экранизация триллера Стивена Кинга «Мистер Мерседес» — с третьим сезоном. В конце прошлого сезона главный антагонист как будто бы умер, а теперь герои расследуют его таинственную смерть. Эпизоды начнут выходить на канале Audience Network с 10 сентября.

Любопытная антология «Комната 104» — с третьим сезоном. Каждая серия рассказывает разные истории из жизни постояльцев комнаты: одни комичны, другие драматичны, а третьи полны ужасов. Эпизоды начнут выходить на HBO с 13 сентября.

Антология «Преступление» — полноценная новинка, в которой зрителей ждут 12 драматичных историй о противостоянии детективов и подозреваемых. В актёрском составе замечены Дэвид Теннант и Хейли Этвелл. Все эпизоды выйдут на Netflix 20 сентября.

Спин-офф «Теории Большого взрыва» «Детство Шелдона» — с третьим сезоном. Авторам стоит ждать наплыва зрителей, ведь в этом году закончился основной сериал, и «Детство» — отличная возможность услышать любимого Джима Парсонса, пусть и в качестве рассказчика. Эпизоды начнут выходить на CBS с 26 сентября.

Мистический боевик «Ван Хельсинг» — с четвёртым сезоном. В очередной интерпретации классической истории про охотника на вампиров появится сам Дракула — на этот раз в обличии Триши Хелфер («Звёздный крейсер „Галактика“»). Эпизоды начнут выходить на Syfy с 27 сентября.