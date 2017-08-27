Завтра в 4 утра по Москве в эфир выйдет последняя серия седьмого сезона «Игры престолов». Эпизод «Дракон и волк» станет самым длинным за всю историю сериала — 80 минут. В преддверии финала сезона мы решили собрать все спойлеры, спекуляции и наши ожидания от него.

Сюжет седьмого сезона утек в сеть ещё осенью прошлого года, и пока что оказался полностью правдив. Так что мы можем с уверенностью утверждать, что в общих деталях представляем основные события завтрашней серии.

Осторожно, спойлеры! Если вы не любите спойлеры и боитесь спорить себе впечатления от просмотра финала, дальше лучше не читать.

Джон переспит с Дейенерис

К этому событию нас вели весь сезон. С каждой серией, с каждой совместной сценой, с каждым кадром мать драконов и Король Севера проникались все большей симпатией друг к другу. После встречи двух этих персонажей стало ясно, кто те самые лед и пламя, вынесенные в заглавие Саги. Окончательно зрителей заверил в этом режиссер шестого эпизода Алан Тейлор, который в интервью сказал буквально следующее:

«Во время съемок самого первого сезона Джордж Мартин посетил съемочную площадку на Мальте. Тогда мы еще понятия не имели, во что ввязались и какая судьба уготована сериалу. Джордж же во всю откровенничал о своих планах, с тех пор подобных откровений мы от него и не слышали, оно и понятно, сериал стал таким событием, что содержание следующих серий нужно держать в секрете. Но даже тогда, на съемках самого первого сезона, когда вокруг было около сотни персонажей и мы еще только пытались понять, кто же важен для сюжета и продержится до самого конца, когда еще никто не знал, что Робб Старк станет королем севера, Джордж сказал нам, что в центре сериала будут взаимоотношения Дени и Джона Сноу. Услышать подобное заявление тогда было настоящим откровением, ведь в первом сезоне они были если не второстепенными персонажами, то просто одними из многих, и мы понятия не имели, куда нас заведет эта история. Но Джордж же с самого начала знал, что их отношения будут стержнем всей саги».

Спойлеры обещают нам постельную сцену между Джоном и Дени в финале сезона, и если судить по тем взглядам, которыми эта парочка одарила друг друга в концовке предыдущей серии, нас едва не поджидал фальстарт.

Тайна происхождения Джона Сноу перестанет быть тайной…

…но он все равно об этом не узнает.

Бран знает тайну о рождении Джона Сноу уже целый сезон. Но поскольку Бран теперь Трехглазый ворон, которому нет никакого дела до всяких мелочей, он ни с кем не поделился своим открытием. Однако в сторону Винтерфелла отправился нагруженный книгами Сэм Тарли. И если Лилли сохранила при себе документ, где говорится о женитьбе принца Рейгара Таргариена на другой женщине, то, может, его наконец хоть кто-то прочтет?

Сценаристам сериала нет никакого резона дальше скрывать эту информацию от героев — для всех зрителей это уже давно секрет Полишинеля. Но даже если в Винтерфелле прознают о истинном происхождении нового Короля Севера, сам Джон по-прежнему останется в счастливом неведении. Судя по спойлерам, Сноу слишком занят надвигающейся войной с Белыми Ходоками, чтобы возвращаться домой. Если только кто-нибудь в Винтерфелле не додумается отправить ему ворона, Джон продолжит ничего не знать.

А ведь какой простор для воображения открывается! Представьте эмоции человека, который всю свою жизнь считал себя неполноценным, греховным плодом похоти своего отца, не слышал ни единого слова о матери… и вдруг этот человек узнает, что на самом деле он законный наследник Железного трона. Причем выясняет он это сразу после того, как смиряет свою гордость и присягает на верность… собственной тете? Каково это, узнать, что человек, которого ты всю жизнь считал отцом, на самом деле твой дядя? Что твоего настоящего отца прикончил лучший друг дяди? Что ты переспал со своей тетей?

А каково Дейенерис? Семь сезонов ею двигала мысль, что именно она — законная правительница Семи королевств. А теперь выясняется, что у её нового любовника больше прав на Железный трон! Нас ждут впереди интереснейшие времена, но они, скорее всего, начнутся уже в восьмом сезоне.

Мизинец не жилец

Сценаристы весь сезон с такой очевидностью сливали Мизинца, что его становится даже жалко. Его попытки стравить сестер Старк не имеют никакой логики, поскольку не ясно, чего он пытается добиться. Понятно, что он надеется управлять Сансой и не может влиять на Арью, но ведь и Санса уже не та дурочка, которой была большую часть сериала. Тем более в Винтерфелле есть и другой Старк, и Бран напрямую намекнул Петиру, что в курсе всех его делишек.

Да, Бран не зашел дальше намеков и ничего не рассказал сестрам, однако Мизинец не внял намеку и продолжил рыть себе могилу. Стоит только Брану поговорить с Сансой и Арьей, и… Спойлеры беспощадны: сестры помирятся, Санса приговорит Бейлиша к смерти, а Арья приведет приговор в исполнение тем самым клинком, с которого началась Война пяти королей и который весь седьмой сезон переходит из рук в руки.

Почти все герои встретятся в Королевской гавани

Наиболее очевидное событие. Две последние серии были посвящены попыткам героев раздобыть живого мертвеца за Стеной и доставить его в столицу, чтобы убедить Серсею в серьезности угрозы Белых Ходоков. Правда, сир Аллисер привозил ко двору отрубленную руку Иного сезона три назад, у королевы Серсеи телохранитель — живой труп, сам Джон Сноу вернулся с того света, а Берик Дондаррион умирал вообще раз шесть. Но кого это волнует? Нужно привезти еще одного!

В трейлере видно, как силы Безупречных и дотракийцев соединяются под стенами Королевской гавани, к столице подходит флот Эурона Грейджоя, а Джон, Подрик, Ланнистеры и все остальные встречаются на руинах Драконьего Логова.

Стена падет

В угрозе Белых Ходоков нет никакого смысла, пока Стена стоит. Но теперь у Короля Ночи есть свой собственный дракон, верхом на котором он разрушит Стену и вторгнется на земли людей. Зима пришла, летние шутки кончились, впереди — титры и финальный сезон.

Джейме и Серсея поругаются

Увидев, на что способны живые мертвецы, Серсея испугается и согласится заключить временный союз против общего врага. Но позже в приватном разговоре она признается Джейме, что солгала: она не собирается помогать противникам и планирует подождать, пока Белые Ходоки расправятся с её врагами. Джейме в отвращении покинет Королевскую Гавань и поскачет следом за Джоном и Дейенерис. А что касается Серсеи…

«У короля будет шестнадцать детей, у тебя трое. Золотыми будут их короны и золотыми их саваны. А когда ты утонешь в слезах, на твоей бледной шее сомкнет свои руки валонкар и задушит в тебе жизнь»…

Пророчество Мэгги Лягушки никуда не делось. Серсея похоронила всех своих детей, у нее не будет четвертого ребенка. В одной из сцен финального эпизода она проснется вся в крови — у нее выкидыш. Дальше её ждет смерть от рук валонкара — младшего брата. А братьев у Серсеи сразу двое, Тирион младше на несколько лет, а Джейме появился на свет на несколько минут позже. Но смерть королевы ждет нас, скорее всего, уже в следующем сезоне.

Возможно, нас ждет флешбек о турнире в Харренхолле

Название «Дракон и волк» может быть двояким. Оно намекает как на союз Джона и Дейенерис, так и на отношения родителей Джона, принца Рейгара и Лианны Старк, которые познакомились на памятном турнире в Харренхолле. Рейгар Таргариен одолел всех своих соперников и при живой жене сделал королевой турнира Лианну Старк, положив начало событиям, приведшим к восстанию Роберта Баратеона и свержению династии Таргариенов.

Да, этого не было в слитых спойлерах, но должен же Бран Старк как-то оправдывать свое существование? Пора, наконец, снова заглянуть в прошлое и узнать, зачем принц Рейгар все это начал.

* * *

Ждать осталось недолго — финал сезона состоится уже завтра. А вот затем нам предстоит ожидание длиной в год. Но это все равно быстрее, чем ожидание давным-давно припозднившихся «Ветров зимы». Тем более, что хакеры не дремлют, так что, возможно, мы снова узнаем все детали финального сезона задолго до премьеры.

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